Разоружение укрепляет позиции в Идлибе. Из демилитаризованной зоны в Сирии вывели тяжелую военную технику

08:29 11.10.2018

Вчера завершилась реализация первого этапа российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу - последней из четырех зон деэскалации, еще не вернувшейся под контроль Дамаска. Террористы и сирийская оппозиция вывели тяжелое вооружение из демилитаризованной зоны, о создании которой договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в середине сентября. Подписанный в их присутствии меморандум позволил избежать широкомасштабной военной операции по возвращению провинции Идлиб под контроль Дамаска. Следующим шагом должен стать уход из демилитаризованной зоны террористов.



Минобороны Турции вчера отчиталось о выводе сирийскими оппозиционерами и террористами тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в районе Идлиба. Пункт о выводе танков, реактивных систем залпового огня и иного вооружения содержался в меморандуме, подписанном 17 сентября в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно документу, новая демилитаризованная зона глубиной 15–20 км должна быть создана внутри зоны деэскалации. "Анкара реализует шаги по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи",- заявили в турецком военном ведомстве.



Сирийская оппозиция отчиталась о выводе вооружения еще 9 октября. "Тяжелое вооружение отведено, бойцы фронта, вооруженные легким оружием, укрепили свои позиции на переднем крае",- рассказал представитель "Фронта национального освобождения" (объединил большую часть группировок вооруженной оппозиции в Идлибе) Наджи аль-Мустафа в интервью арабской газете "Аль-Хаят".



Как ранее пояснили "Ъ" собеседники в сирийской оппозиции, отвод тяжелого вооружения на 15–20 км не представлял особой проблемы, так как при необходимости его очень быстро можно вернуть на исходные позиции. При этом базирующаяся в Лондоне сирийская "Обсерватория по правам человека" утверждает: джихадистские группировки спрятали часть вооружения в горных районах Латакии в надежде, что тщательная маскировка скроет тайники от российских и турецких военных, в чьи обязанности входит мониторинг за соблюдением соглашения. Возможно, поэтому в Москве пока не готовы подтвердить полный вывод вооружения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские эксперты проверяют информацию. "К настоящему времени из демилитаризованной зоны ушли более 1 тыс. боевиков, выведено около 100 единиц боевой техники",- сообщила она вчера.



Следующая ключевая дата - 15 октября. К этому числу демилитаризованную зону должны покинуть "все радикальные террористические группы". Добиться этого будет сложнее, чем отвода вооружений. "Реализация этого пункта соглашения - головная боль Турции. Известно, что процесс идет непросто, протурецкие силы несут потери",- сказал "Ъ" источник в Дамаске, знакомый с ситуацией. Неслучайно глава МИД РФ Сергей Лавров вчера не исключил, что момент, когда демилитаризованная зона заработает в полном объеме, может сдвинуться. "День-два не играют никакой роли, в любом случае важнее качество этих работ и, главное, что они идут",- сказал он.



Еще на прошлой неделе арабские СМИ сообщили, что зонтичная террористическая организация "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), в которую входит и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ), согласилась без шума покинуть демилитаризованную зону, хотя публично некоторые лидеры джихадистов отвергают сочинские соглашения. Как отмечают источники "Аль-Хаят" в сирийской оппозиции, не все силы внутри ХТШ готовы соблюдать меморандум и они покидают эту структуру, присоединяясь к другим группировкам. У большинства этих людей нет другого выбора, кроме как воевать до конца. "Куда денутся террористы? Пока из этой демилитаризованной зоны они уходят дальше в провинцию Идлиб. Больше пока идти им некуда",- сказал в интервью "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.



Для вооруженной оппозиции и турецкой стороны здесь ключевое слово "пока". Территория, которую делят между собой вооруженные группировки в Идлибе - как признанная оппозиция, так и радикалы,- постоянно сужается, и столкновения между ними неизбежны.



Но главное, как пояснили "Ъ" источники, близкие к оппозиции, существуют опасения, что радикальные элементы, которым некуда отступать из Идлиба, могут своими действиями дать повод Дамаску и Москве нанести удар по зоне деэскалации вопреки сочинским соглашениям.

Поэтому в рядах оппозиции не теряют надежды на то, что российские и турецкие военные найдут вариант, при котором террористы (в первую очередь те, у кого нет сирийского гражданства) смогут покинуть Идлиб и вернуться на родину либо отправиться в сторону Афганистана или куда-то еще.



Такой вариант, однако, уже исключил Сергей Лавров. Российские дипломаты не скрывают, какая судьба ждет несогласных с сочинским меморандумом. "Террористы, которые не сложили оружие и продолжают свои вылазки, должны быть либо арестованы, либо уничтожены",- сказал "РИА Новости" заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Российский военно-дипломатический источник "Ъ" говорит, что в целом предпосылок для проведения полномасштабной военной операции в Идлибе нет, совместное патрулирование является "эффективной мерой", хотя периодические вылазки боевиков создают напряженность, "но это не может являться основанием для развязывания боевых действий, хотя право на уничтожение боевиков в случае возникновения угрозы жизни российским или турецким военным сохраняется в полной мере".



В сирийской оппозиции считают, что такая постановка вопроса усложняет уход радикалов из демилитаризованной зоны. Настораживают оппозиционеров и заявления российских дипломатов о том, что подписанный меморандум - временное решение и рано или поздно Идлиб должен вернуться под контроль сирийских властей (Анкара настаивает на том, что статус-кво в этом районе должен сохраниться до смены власти в Сирии). В беседах "Ъ" с представителями оппозиции как основной лейтмотив звучит недоверие к России и неуверенность за свое будущее. И это касается не только Идлиба, но и вопросов, связанных с политическим урегулированием, прежде всего формированием конституционного комитета. В оппозиции считают, что Москва намеренно тянет время.



Марианна Беленькая, Иван Сафронов

Газета "Коммерсантъ" №186 от 11.10.2018, стр. 6