Логичное завершение скандала. Минсобес Киргизии Таалайгуль Исакунова отправлена в отставку

08:36 11.10.2018

11 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщили в аппарате президента.



По их данным, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Таалайгуль Исакуновой от должности согласно поданному заявлению.



Напомним, Генеральная прокуратура, проверив заграничные командировки руководства Министерства труда и социального развития, подтвердила, что Таалайгуль Исакунова, невзирая на ранее поступивший отказ правительства на выезд в командировку в Санкт-Петербург, с 16 по 18 ноября 2017-го приняла участие в юбилейном заседании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств - участников СНГ. Также она без уведомления и разрешения премьер-министра посетила США и Аргентину.