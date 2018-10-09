При семейно-клановом правлении Акаева, звание заслуженный работник промышленности, стоило $3 тыс., - Р.Умбеталиев

08:44 11.10.2018

Расул Умбеталиев: При семейно-клановом правлении А. Акаева, звание заслуженный работник промышленности, стоило 3 тыс. долларов США

общество Среда,



Начало нулевых годов, для Кыргызстана считается самым активным периодом семейно-кланового правления режима А. Акаева. Когда экс. первая леди страны Майрам Акаева решала практически все кадровые вопросы, вплоть до награждения государственными наградами чиновников и членов гражданского общества.



Руководителем наградного отдела правительства являлась родная сестра супруги экс. президента КР.



Парад торжественных церемоний вручения гос. наград был приравнен к управлению народными массами, по принципу "кнута и пряника". И представления к награждению почетных званий сопровождалось коррупционными проявлениями сотрудниками наградного отдела.



Ежегодно Министерство промышленности и внешней торговли КР представляло очередной список к присвоению звания заслуженный работник промышленности.



В феврале 2000 г. составлялся перечень кандидатур на почетные награждения особого статуса, к празднования Дня шахтера, который отмечался в последнее воскресенье августа месяца каждого года.



Меня включили в список к награждения звания заслуженный работник промышленности. Так как я проработал в угольной отрасли 20 лет и прошел трудовой путь от горного мастера до генерального директора АООТ "Кыргызкомур".



Мою кандидатуру наградной отдел не включил в список представления на присвоение звания. Те кто были включены в списки награждения, открыто заявили, что необходимо отдать заведующей наградного отдела 3 тысяча долларов США.



У меня таких денежных средств не было во-первых, а во-вторых покупать звание заслуженного работника не было никакого желания и посчитал это позорным явлением.



Многие заплатили взятки и получили почетные звания.



Они до сих пор получают надбавки к заработным платам и пенсиям.



За последние 2 года уходящий президент КР Алмазбек Атамбаев начал массово раздавать государственные награды: ордена, медали, звания заслуженных и народных, почетные грамоты.



Бесспорно и без сомнения отдельные обладатели гос. наград и почетных званий действительно заслужили особые отметки, за долгий и кропотливый труд.



Но то же время экс. глава страны награждает высшими государственными наградами-орденами "Манаса 2 и 3 степени", за выдающие заслуги перед народом Кыргызстана, своих преданных "вассалов".



За 2-3 исполненных песен присвоил молодым певцам звание заслуженного артиста КР. А многие, которые служили гражданскому обществу не один десяток лет, остались жить в общежитиях и без наград. Своими действиями по награждению отдельных сомнительных личностей экс. президент- государственный институт присвоения почетных наград и званий, опустил планку "ниже уровня моря". В этом случае был вновь, применен метод государственного управления гражданским обществом, по принципу "кнута и пряника". Награждение гос. наградами не только почетно, но и затратно. Так как за звания необходимо производить доп. выплаты из бюджета КР



Наверное, экс глава государства надеялся и верил, что награжденные поддержать его в пост. президентский период.



Но к большому сожалению, практически никто не осмелился, выразить в открытой форме- высказывания благодарности и поддержки в адрес экс. президента КР.



Возможно, отдельные обладатели государственных наград, получили представления от нагрудного отдела администрации президента, за не "спасибо".



Расул Умбеталиев, общественный деятель

10 Октябрь 2018 Бактыбек Эргешов