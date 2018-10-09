"Белым вход воспрещен": во Франции развивается расизм наоборот, - И.Гашков

08:55 11.10.2018

Видеоклип чернокожего французского рэпера Ника Конрада, в котором он призывает убивать белых и устраивает расправу над светлокожим соотечественником, возмутил и зрителей, и политиков. Музыканта намерены судить, но по статье, не связанной с разжиганием межрасовой розни, поскольку власти страны не готовы даже частично признать проблему расизма против белых



МОСКВА, 8 окт - РИА Новости, Игорь Гашков



Не топчи чужую землю



Действие клипа рэпера разворачивается в городке Нуази-ле-Гран к северу от Парижа, в департаменте, населенном мигрантами. Главный герой - местный житель, заметивший белого, случайно оказавшегося в чужом районе. Избив незваного гостя, он перевозит его в багажнике автомобиля на парковку. Там ставит пленника на колени и приступает к пыткам.

Профессионально снятые сцены издевательств перемежаются нарезкой кадров из спортивных репортажей, демонстрирующих успехи чернокожих атлетов. Насмехаясь над пленником, герой Конрада предлагает ему пуститься наутек, но ставит условие: сделать это быстро. "Вы, белые, хорошо умеете бегать, верно?" - с иронией спрашивает исполнитель. Когда беглец не укладывается в отведенное время, ему стреляют в спину. На экране появляются кадры с чернокожим чемпионом Хусейном Болтом, самым быстрым спринтером на планете.

Издевательства продолжаются даже после убийства - мертвого вешают на столбе. В кадре возникают чернокожие друзья рэпера.



Такое самовыражение

По требованию пользователей скандальный клип удалили с популярного видеохостинга, а у рэпера попросили объяснений. Исполнитель рассказал журналистам, что предпринял попытку поменять черных и белых местами. По мнению Конрада, европейцы в колониальную эпоху истязали африканцев. И чтобы донести это до граждан Франции, следовало прибегнуть к крайним художественным средствам. Кроме того, Конрад сослался на свободу творческого самовыражения.

Такие объяснения никого не удовлетворили. Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво назвал речитативы Конрада "полными ненависти и отталкивающими". Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что в ролике "нет ничего художественного, а содержатся одни только призывы к ненависти и убийствам". Министр внутренних дел Жерар Коллон пообещал довести дело до суда (по статье "Подстрекательство к совершению убийства") и добиться удаления роликов рэпера из интернета. Но их по-прежнему нетрудно найти в соцсетях.

Оскорбления белых - не новость во французском шоу-бизнесе. Ранее другой рэпер Медин и группа Table d"écoute записали речитатив, в котором коренные жители страны сравнивались с домашним скотом. Тот же исполнитель призвал бороться со сторонниками светского государства, притесняющими, по его мнению, мусульман. "Я ношу бороду, и это значит, я не той масти, надела хиджаб - и вот ты попала в переделку, так давайте же распнем этих безбожников на Голгофе", - предложил он в одной из песен. В этом году Медин собирался выступить в театре "Батаклан", где в 2015-м исламские террористы расстреляли 90 мирных жителей. Под давлением общественности концерт отменили.



Белым вход воспрещен

Во Франции уже несколько лет действует Ассоциация по борьбе с расизмом против белых (OLRA), фиксирующая случаи вербального и физического унижения коренных жителей по признаку цвета кожи. Среди инцидентов подобного рода, например, такой: коллектив афрофеминисток Mwasi проводит семинары и показы фильмов, вход на которые заказан не только белым, но и всем мужчинам. Табличку "Белым вход воспрещен" вешают и другие организации.

"В августе 2016-го в Реймсе организовали "летний лагерь, посвященный деколонизации", куда не пускали не только светлокожих, но и смешанные пары. Власти города заявили, что нет никаких оснований запрещать это мероприятие, поскольку оно проводится с целью дать отпор противникам миграции", - рассказывает РИА Новости французский публицист, жительница Москвы Франсуаза Компуэн. По ее мнению, это свидетельство "осознанной капитуляции перед лицом будущих хозяев Европы".

В том же 2016-м в университете Париж-VIII состоялись антирасистские семинары, куда вход белым был также запрещен. А в этом году помещения вуза, расположенные в департаменте с мусульманским большинством, захватили политические активисты, выступающие за неограниченный приток мигрантов из третьего мира. На стенах появились граффити "Не Франция победит" и "Женщины, надевайте хиджабы". Профессора университета, осудившие самозахват, получили анонимные послания с угрозами. Понадобились месяцы, чтобы выдворить сквоттеров на улицу.

По словам Виржини Жорон, главы фракции "Национального фронта" в законодательном собрании французского региона "Большой Восток", терпимость к расизму в отношении белых связана со своего рода комплексами элит Пятой республики. "Со времен деколонизации минуло больше полувека, но находятся желающие использовать прошлое как оружие политической борьбы. Они хотят сделать из белых, из французов, вечных палачей. Расизм в отношении этнических французов замалчивают, потому что, по мнению левых, они не имеют права называть себя жертвами, - объяснила Жорон в интервью РИА Новости. - А между тем нападок на наших белых соотечественников не сосчитать! Для этой формы расизма важная тема физической уязвимости: белых представляют слабыми от природы, а темнокожих - агрессивными и полными жизненной силы".



Разделение на своих и чужих

Представитель русской общины во Франции Дмитрий Кошко в разговоре с РИА Новости отмечает, что светлокожие жители Парижа не сталкиваются с расизмом на регулярной основе, но набирает силу очень тревожная тенденция. "Враждебность к белым распространяется среди детей мигрантов, зачастую родившихся во Франции. Темнокожие называют белых французов "галлами". Арабы используют презрительное "франсауи". Чувствуется разделение на своих и чужих", - говорит Кошко.



"Со мной, например, был неприятный случай у кассы супермаркета. Один чернокожий обогнал меня в очереди. Я сделал замечание, довольно мягкое и безобидное. Тот начал скандалить. Подбежал охранник, тоже черный, и попробовал его успокоить. Но он закричал ему: "Ты что, с ума сошел? Хочешь защищать этого белого?" Другие в очереди отвернулись и молчали, - рассказывает Кошко. - Был еще эпизод в метро. Я заметил карманника, который пытался вытащить кошелек из женской сумки, и схватил его за руку. Тот объявил, что я расист и нападаю на него. Этот жулик был арабом или цыганом".

Кошко добавляет: "Забавно, но в похожей ситуации лет двадцать назад воришка крикнул: "Осторожно, он педераст!" Вот как меняется политкорректность".

О накапливающейся расовой напряженности в беседе с РИА Новости порассуждала депутат Европарламента Кристелль Ле Шевалье: "Люди европейского происхождения мирно жили и трудились на окраинах городов многие десятилетия. И неожиданно обнаружили, что стали меньшинством. Это не мигранты оказались на окраинах, как в гетто, а наоборот - сегрегации подверглись белые европейцы. Им приходится уезжать из предместий". Парламентарий обозначает главную, с ее точки зрения, проблему: "Никогда и никто на верхних этажах власти во Франции не осудил расизм в отношении белых. Из-за этой безнаказанности дело уже не ограничивается страхом - речь идет о нападениях на "галлов".



Согласно данным Национального института статистики Франции INSEE, в 2014 году в Пятой республике насчитывалось около шести миллионов мигрантов - жителей страны, родившихся за рубежом. Это девять процентов населения. Однако Eurostat дает другую оценку: 7,9 миллиона и, соответственно, 12 процентов. Влияние миграции особенно заметно в новом поколении французов: среди 802 000 малышей, появившихся на свет в 2010 году, 27 процентов - дети одного или двух иностранцев, при этом у 24 процентов один родитель или оба - не европейского происхождения. Официальную статистику по этнической и религиозной принадлежности граждан страны правительство Франции не публикует.