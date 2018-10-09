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|Президент Жээнбеков поставил задачу - все граждане должны знать кыргызский язык
09:23 11.10.2018
11 октября 2018 Екатерина Улитина
Задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Об этом во время открытия V Съезда учителей и работников образования заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.
- Кыргызский язык как государственный язык Кыргызской Республики должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков, - сказал президент.
Жээнбеков: Образованное общество - дело государственной важности 1
Он отметил, что статус русского языка должен быть сохранен.
- Кыргызстан является одной из стран, граждане которой свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать, - заключил Сооронбай Жээнбеков.
Отметим, 11-12 октября в Бишкеке проходит съезд учителей и работников образования стран СНГ.