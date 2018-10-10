Борцы с "российским злом": для чего существует ГУАМ, - И.Чхеидзе

09:44 11.10.2018

Недавно, 5 октября, в винном замке "Мими" в молдавском селе Бульбоака состоялась встреча премьер-министров стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), основанной в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. На недолгий период в 1999 году в состав организации вошел и Узбекистан, однако он покинул ее ряды уже в 2005 году. Целью создания организации было развитие демократии и экономики, поэтому неудивительно, что именно вопросы углубления экономического сотрудничества и были поставлены во главу угла.



В итоговом заявлении участников молдавской встречи было подчеркнуто, что страны-члены будут и далее прилагать усилия для повышения привлекательности и конкурентоспособности ГУАМ, как важного связующего звена, соединяющего Европу и Азию.



По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, государства-члены ГУАМ должны поддерживать более эффективное экономическое сотрудничество и улучшить транспортные связи для увеличения объемов торговли. "Мы очень позитивно развиваем экономическое сотрудничество, но в то же время наша оценка заключается в том, что мы используем совместно только 50% нашего экономического потенциала", - отметил Бахтадзе.



В ходе встречи также обсуждались вопросы развития и углубления экономических связей стран-членов ГУАМ с США, Японией и другими региональными структурами и международными партнерами. Также был под подписан Протокол о сотрудничестве между таможенными службами стран-членов организации, в котором говорилось о борьбе с правонарушениями при перемещении товаров воздушным транспортом через государственные границы. На саммите обсуждалась и возможность отмены роуминговых тарифов внутри ГУАМ.



При взгляде на состав этой организации сразу бросается в глаза то обстоятельство, что всех его членов объединяет одна особенность - в каждом из этих государств есть замороженные конфликты, связанные с их территориальной целостностью. В каждом из этих государств определенные этносы заявили о невозможности нахождения в составе их государства, создав самостоятельные государственные образования. В Грузии - Абхазия и Южная Осетия, в Азербайджане - Нагорный Карабах, в Молдавии - Приднестровье, а на Украине - Крым и Донбасс. Уже по итогам заседания, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия пришли к соглашению, что будут продвигать в ООН проект резолюции о разрешении замороженных конфликтов.



Так как ГУАМ является организацией, созданной с целью демократического и экономического развития, очевидно, стоит посмотреть, каких же успехов в области демократии и экономики достигли эти страны за последние два десятка лет. Все участники получили в наследство от Советского Союза мощную промышленную базу и высокоразвитое сельское хозяйство. За время обретения независимости было разрушено как первое, так и второе. Все четыре страны фактически выживают за счет труда миллионов гастарбайтеров, выехавших на чужбину в поисках элементарного куска хлеба. Но эта суровая реальность не находит никакого отражения в мажорных статистических отчетах.



Какова же ситуация в этих странах с демократией и правами человека? В Грузии долгие годы свирепствовал режим Михаила Саакашвили, а новым властям, даже не хватило шести лет на поимку и наказание преступников, а также восстановление справедливости. Украинская демократия - это попытка стереть с лица земли Донбасс, аутодафе в Одессе, а также политические убийства на улицах городов. Нужно обладать тонким чувством юмора, чтобы говорить о демократии в Азербайджане, который превратился в султанат, где власть передается от отца к сыну, где недовольные властью знают, как опасно лишний раз открыть рот, где оппозиционных журналистов похищают даже заграницей… Демократический процесс в Молдавии - это убеждение молдаван в том, что они на самом дела румыны. Не особо привлекательный послужной список…



Все страны пытались решить этнические конфликты грубой военной силой и все потерпели поражение. Зато все они единодушны в определении главного виновника случившегося. Премьер-министр Грузии заявил следующее:



"Россия по-прежнему подрывает наши усилия по созданию лучших условий жизни для наших граждан, живущих на оккупированных территориях. С момента российского вторжения население этих регионов сократилось в пять раз".



Не мешало бы премьеру позаботиться об улучшении условий жизни грузинских граждан и поинтересоваться, во сколько же раз сократилось население собственно самой Грузии.



Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что замороженные конфликты приносят только нищету и несоблюдение прав человека. Очевидно, обстрелы Донбасса и теракты и есть главное средство киевской власти в борьбе с нищетой и несоблюдением прав человека. Но Гройсман, отбросив "фиговый листок демократического и экономического развития", назвал главную причину создания ГУАМ.



"Давайте вспомним, с какой целью вообще создавался ГУАМ? Как пояс противодействия российской экспансии и альтернативный путь по линии Восток - Запад, не так ли? Причем, когда я говорю „пояс" или „путь", имею в виду не только собственно транспортную или логистическую составляющую, но и энергетическую, общеэкономическую. Думаю, экономически мы действительно можем и должны стать ближе - путем введения правил свободной торговли в рамках ГУАМ, путем более тесного экономического сотрудничества, запуска Ассоциации делового сотрудничества", - сказал Гройсман.



Премьер-министр Молдавии Павел Филип в свою очередь объявил важным достижением страны принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья: "Мы убеждены, что найти мирные решения территориальных конфликтов будет легче, если в стране не будет чужих войск и вооружения".



Интересно, как будет выглядеть это "мирное" решение, когда Вооруженные силы Молдавии войдут наконец в безоружное Приднестровье.



И вот уже глава Верховной рады Андрей Парубий объявляет Украину, Грузию и Молдавию "щитом Европы против России". С него лично спросить нечего, но украинцы, грузины и молдаване понимают, какую им готовят участь? Щит, конечно, изрубят в первые минуты, но ведь главное, чтобы хозяин, который за щитом, меньше пострадал. Все террористы издавна любят укрываться за живым щитом - теперь в качестве живого щита будут использоваться целые народы! Чтобы в мозгу у людей не зарождались подобные мысли, их надо ежеминутно промывать. И вот Государственный департамент США выделяет Грузии $ 500 тыс. для борьбы с "агрессивной пропагандой со стороны недружественных сил", для знакомства с "благами, которые несут для Грузии и ее граждан европейская и евроатлантическая организации". А то, не дай Бог, люди поймут, что их используют как дешевое пушечное мясо против России.



P. S. Примечательно, что борцы с "российским злом" собрались в винном замке "Мими", который был построен в 1900 году последним российским губернатором Бессарабии Константином Мими.



Ираклий Чхеидзе (Тбилиси), специально для EADaily

10.10.18