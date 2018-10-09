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С 1992 года Кыргызстан получил и растырил грантов и кредитов на сумму $10 млрд
10:53 11.10.2018

С 1992 года Кыргызстан получил грантов и кредитов на сумму $10 млрд. Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша заслушал информацию правительства об использовании кредитов и грантов, полученных КР, и мерах, принимаемых по обеспечению их возвратности. Сообщает пресс-служба парламента.

Министр финансов КР Адылбек Касымалиев проинформировал, что с 1992 года Кыргызстан в общей сложности получил кредитов и грантов на общую сумму $10 млрд. Из них 72% - кредиты, 22% - гранты. Основными кредиторами Кыргызстана являются Китай, Азиатский банк развития, Всемирный банк и Россия. Основная часть финансовых средств была направлена: дороги - 25%, энергетика - 21%, поддержка бюджета - 27 %,сельское хозяйство - 6%.

Члены комитета подчеркнули, что большинство кредитов направлено в энергетический сектор. Депутат Акылбек Жапаров задался вопросом, куда делись грантовые средства в 2 млн 777 тыс.сомов, полученные за 27 лет. Он обозначил необходимость эффективного и целевого использования денег, и проведения правильной политики по возвращению государственного долга. Кроме этого, депутаты считают необходимым отказаться от получения краткосрочных кредитов.

"От Эксимбанка Китая получен кредит сроком на 20 лет. Это очень короткий срок, завтра уже придет время выплачивать долги. Не завершилось строительство дороги Север-Юг, выявлены проблемы на ТЭЦ г.Бишкек, а нам уже приходится выплачивать долги Эксимбанку. В этом году заплатили 60 млн.долларов США. К 2023 году примерно выплата кредита составит 300 млн долларов США. Есть понятие "долговая ловушка". Если мы в него попадем, то станет вопрос о суверенитете республики",-сказал Аыклбек Жапаров.

В завершение депутаты решили создать рабочую группу по изучению эффективности использования кредитных средств.

Источник - КирТАГ
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