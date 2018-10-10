ДЧС Алматы опроверг прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении

11:19 11.10.2018

ДЧС Алматы опроверг прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы опроверг прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном в ближайшее время землетрясении в южной столице.



Сейсмомониторинг на территории города, напоминает ДЧС, осуществляют Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция и Институт сейсмологии Министерства образования и науки. СОМЭ проводит регистрацию и обработку данных о землетрясениях и круглосуточные полевые инструментальные наблюдения для получения непрерывной сейсмоинформации. По данным Института сейсмологии, колебания земной коры до шести баллов не приводят к повреждению инфраструктуры и разрушениям зданий. Ежегодно в радиусе 80 километров от Алматы происходят до 200 слабых землетрясений. В соответствии с заключением прогнозной комиссии Института сейсмологии, на территории Алматинского сейсмоопасного региона в этом году сильные землетрясения интенсивностью семь и более баллов не ожидаются.



По словам доктора физико-математических наук, академика Международной академии Евразии Аллы Садыковой, проработавшей в Институте сейсмологии более 40 лет, в прогнозах биофизика Виктора Инюшина отсутствуют сведения о параметрах прогнозируемых землетрясений, а его методы научно не обоснованы. Большинство предсказаний Инюшина о землетрясениях не подтверждались. Алла Садыкова считает предсказания Виктора Инюшина ненаучными и некорректными. При этом в сообщении ДЧС отмечается, что псевдонаучные прогнозы биофизика, широко распространяемые в СМИ, могут привести к нестабильности в обществе.



Согласно информации, представленной ДЧС руководством КазНУ им. аль-Фараби, служба биофизического сейсмического прогноза, которую возглавляет Виктор Инюшин, не является структурным подразделением университета, ответственность за его сейсмические прогнозы вуз не несет.



10 Октября 2018

Арман ЖАНОВ | Алматы