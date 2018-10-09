В поисках счастья. Чего вы не найдете в новом романе Пелевина, - Исраэль Шамир

12:08 11.10.2018

Вот и я прочел нового Пелевина. Название - что-то про гору Фудзи, не в нем суть. Роман о трех олигархах, ищущих счастья, и о проходимце из Сколково, который им это счастье организует - настоящее буддийское счастье, которое не так чтобы отличалось от христианского или еврейского варианта. У евреев к такому же счастью приходят медитацией о царском троне, или царских чертогах, как в стихе "Ввел меня царь в чертоги свои". Или о колеснице. Есть такие каббалистические практики. Есть счастье и у христиан - причастие приводит к этому, после полного цикла подготовки.



Но герои Пелевина просто крадут счастье - переводят себе в мозг экстатическое состояние буддийского монаха. А поскольку они мерзавцы и воры, то ничего хорошего не получается.



Олигархов - три, кавказец-мусульманин, русский и еврей. Звучит как анекдот. Еврей использует дарованное ему в экстазе всеведение для спекуляции биткойнами - и все рушится. Мусульманин остается анекдотическим персонажем, с шашлыком и белой ослицей. А русского, в конце концов, спасает и приручает женщина. Сколковский же проходимец крадет по мелочам, и получает заслуженную кару. Хороших, хотя бы терпимых или сносных героев нет и в этом романе. Все совершенно мерзкие.



Но поиски счастья - тема интересная. Даниэль Каннеман (Kahneman), серьезный израильско-американский интеллектуал, лауреат Нобеля, много занимался выяснением, что это, и пришел к выводу, что в деньгах счастья нет. В нищете, конечно, тоже нет, но после определенного уровня деньги не добавят счастья.



Счастливы те, кто способен быть счастливым. Это - врожденное умение, и оно присуще оптимистам. На уровне генов это одно и то же, говорит он. Но можно тренироваться, учиться счастью. Да, буддисты на этом специализируются. По их методе, не нужно менять мир внешний, а только мир внутренний. Счастье - минутное состояние, и его растянуть непросто.



После многих лет изучения, Каннеман пришел к выводу – люди не стремятся к счастью, для них важнее быть довольными. Меня это не удивило. Палестинцы (может, и другие арабы) спрашивают друг друга не "как дела?" а "ты доволен (мабсут, по-арабски)?" А как быть довольным? Будь с детьми и друзьями, с людьми, с которыми тебе приятно быть, и делай то, что тебе нравится делать.



Вот этого ответа вы не найдете в новом романе Пелевина.



9.10.18