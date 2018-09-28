 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мир приступает к дележу американского наследства, - А.Халдей
12:10 11.10.2018

Буйвол пока еще силен и способен насадить на рога любого шакала, но от стаи львов отбиться он уже не в силах

Америка похожа на буйвола, которого терзает стая львов. Буйвол еще силен, способен насадить на могучие рога любого льва, но от стаи он не в силах отбиться и его силы тают. Укусы приводят к распылению сил, утомлению, раны ведут к падению реакции и ослаблению. Схватка может длиться очень долго, но время работает против буйвола.

То, что США сейчас находятся в стадии начала заката своей империи, очень явно иллюстрируют несколько фактов, которые внешне разрознены, но связаны одной смысловой нитью: США больше не могут быть гегемоном, и в мире начался поход за дележ американского наследства. Давайте посмотрим на эти факты.

1. Трампа открыто осмеяли во время выступления в ООН. Такого в истории этой организации еще никогда не было.

2. Во время слов Трампа о недопустимости германской зависимости от России в обеспечении газом, германская делегация откровенно усмехалась над этим утверждением.

3. Россия предотвратила в Сирии запланированную США атаку на Асада.

4. В феврале 2018 года впервые инвестиции в США не выросли, а сократились на 8.2 миллиарда долларов. При общем тренде на снижение в периодическими всплесками.

5. По Севморпути прошел контейнеровоз "Вента", способный перевозить 3600 контейнеров. Это первый рейс из Китая в Европу по этому маршруту, то есть не через южный морской маршрут, подконтрольный ВМС США, а вдоль российской береговой линии. Длительность рейса по Севморпути короче на треть, чем рейс через Африку и страны ЮВА.

На российском маршруте нет медлительных коррумпированных азиатских таможенных чиновников, нет африканских пиратов и главное – нет американского флота. И чтобы его не возникло на Севморпути, Россия создает там целую сеть военных аэродромов и станций РЛС, расположенных от Сахалина до острова Врангеля и земли Франца-Иосифа. Маршрут чист ото льдов 7 месяцев в году, а зимой там работают 40 ледоколов Росатома. На этот маршрут США никакого влияния оказать не могут.

6. Вдоль этой трассы Россия и Китай осуществили крупнейшие инвестиции в добычу газа на Ямале и строительство регазификационного терминала. Первый СПГ пошел из Ямала в Китай. Два первых танкера "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" прибыли в китайский порт Цзянсу Жудун, затратив на дорогу 19 дней вместо обычных 35, что очень понравилось китайцам. Как известно, Китай – один из главных покупателей американского СПГ. И на этом направлении у США теперь проблемы. Самое смешное, что Китай вошел в тему Ямала после того, как из нее вышли западные компании, подчиняясь требованиям санкций.

7. Европа все громче говорит о необходимости возвращения утраченного суверенитета. Это зондирование почвы перед конкретными шагами в этом направлении. В частности, уже сейчас Европа категорически против американских санкций по Ирану и готова вступить в противоборство с США из-за Ирана.

8. Минфин США заявил конгрессменам, что дальнейшее усиление санкций против России опасно для самих США и следует прекратить сдерживать Россию санкциями. Нужно искать другие механизмы и методы. Тем самым признано: в санкционном вопросе Штаты достигли предела возможного, в результате чего дальнейшее расширение санкций угрожает финансовой стабильности самих США. По этому вопросу в США ожидается усиление конфликта.

По мере концентрации США на своих локальных проблемах в борьбу за наследие глобализации включаются все другие страны. Ближайшие 30 лет станут годами раздела американского колониального наследства. За эти годы, разумеется, полного передела не случится, но сложатся устойчивые альянсы, включившиеся во всю мощь в этот передел.

После этого США начнут рвать более откровенно и жестоко. Иран, Турция, Европа, Китай и Россия – страны с опытом очень древних и жестких империй, и они не будут испытывать к США никаких сентиментальных чувств. Звездно-полосатый Карфаген будет разрушен.

Александр Халдей
28.09.18

Источник - iarex.ru
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