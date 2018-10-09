Арм-премьер Пашинян уходит в отставку. Чтобы выиграть декабрьские выборы

12:14 11.10.2018

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ ПАШИНЯН ДО 16 ОКТЯБРЯ УЙДЕТ В ОТСТАВКУ

В декабре 2018 года в Армении должны состояться досрочные парламентские выборы



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он готов уйти в отставку до 16 октября. Об этом Пашинян заявил сегодня, 10 октября, в эфире телеканала France24.



Глава армянского правительства напомнил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти 9−10 декабря плюс-минус несколько дней. Для этого Пашинян до 16 октября намерен уйти в отставку.



"Внеочередные выборы должны состояться 9−10 декабря. И для этого я до 16 октябрю должен подать в отставку", - сказал Пашинян.



До выборов нового парламента и избрания нового премьера Пашинян останется исполняющим обязанности главы армянского правительства.