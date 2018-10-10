Недолет. "Союз МС-10" аварийно плюхнулся в джезказганскую степь: все живы

12:21 11.10.2018

Рогозин сообщил о спасении экипажа аварийного "Союза"



По его словам, для выяснения причины аварии образована государственная комиссия



Экипаж совершившего аварийную посадку пилотируемого корабля "Союз МС-10" жив и вышел на связь. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.



"Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", - написал Рогозин в твиттере.



По его словам, для выяснения причины аварии образована государственная комиссия, которая уже приступила к работе и начала изучение данных телеметрии.



Между тем, ТАСС передает, что на место аварии уже прибыла поисково-спасательная группа. Космонавтов эвакуируют в Жезказган или Байконур, после чего доставят в Москву.



Ранее портал TRUD.RU сообщал, что корабль "Союз МС-10" совершил аварийную посадку в Казахстане. Авария произошла на второй минуте полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.



На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Планировалось, что они проведут на орбите 187 суток.



Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".