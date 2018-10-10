Шлем джунгарского хунтайджи Шуно Дабо с свастикой на лбу - гордость Кызылординского музея

13:57 11.10.2018

Шлем джунгарского хунтайджи хранится в Кызылорде



Один из самых ценных экспонатов Кызылординского краеведческого музея – шлем джунгарского царя. Этот экспонат уже давно вызывает зависть у мировых музеев.



По сути, этот шлем представляет собой настоящую корону Джунгарской империи. Любопытно, что экспонат украшен изображениями… свастики. К фашизму она, конечно же, не имеет никакого отношения – с точки зрения буддизма этот орнамент является символом совершенства.



Красота шлема лишний раз доказывает, что против Казахского ханства выступал очень опасный враг. На момент своего расцвета Джунгарское ханство простиралось от Байкала до Памира, контролировало города Могулистана и успешно воевало с Цинской империей.



Как объяснили "ЭК", шлем достался музею при загадочных обстоятельствах. В 1968 году в учреждение пришел неизвестный человек и просто подарил артефакт, ничего не объясняя.



По одной из версий, шлем принадлежал царевичу Шуно Дабо. Он был главным претендентом на титул хунтайджи (верховного хана джунгаров), однако пал в Бадамской битве на юге Казахстана от руки Богенбай батыра. Казахский герой своим шестигранным копьем пробил доспех врага, нанеся ему смертельную рану. Шлем джунгарского царевича упал на землю, но его самого конь вынес из битвы и переплыл вместе с хозяином бурную реку.



Богенбай батыр мог добить Шуно Дабо, но не стал этого делать, а лишь смотрел ему вслед. На другом берегу царевича ждал его племянник Галден-Церен. Он раскроил голову своего конкурента в борьбе за престол ударом палицы.



Все, что осталось от Шуно Дабо, – это его шлем…



Алан ИСАЕВ | Астана