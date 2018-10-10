Удержаться на пике: скоро ли в России закончится нефть, - Д.Мигунов

14:06 11.10.2018

Что стоит за громкими заявлениями саудовского принца



Дмитрий Мигунов



Саудовский наследный принц и вице-премьер Мухаммад бин Салман на минувшей неделе предсказал резкое снижение роли России, а то и вообще уход с нефтяного рынка в ближайшие два десятилетия. Причина - исчерпание национальных месторождений. Такие прогнозы делались и раньше, причем участниками рынка в самой России, но пока пессимистические ожидания не оправдались. Тем не менее почивать на лаврах не стоит: нефть не бесконечна, а при отсутствии нормальных инвестиций и добыча, и доказанные запасы в стране могут сократиться очень значительно. Подробности - в материале "Известий".



В последние несколько лет Россия стабилизировала свое положение как лидера глобального нефтяного рынка, даже несмотря на принятые обязательства по ограничению добычи. В 2017 году РФ устойчиво опережала Саудовскую Аравию по объемам производства черного золота. Однако еще недавно такие результаты и представить себе было трудно: в конце 1990-х годов в России добывалось чуть более 300 млн т в год - около 60% от современного показателя.



Слабые показатели добычи того времени было принято объяснять низкими мировыми ценами и временным кризисом отрасли, связанным с постсоветским переделом собственности. После того как цены поднялись, воспрянула и российская нефтянка: к 2007 году объемы производства достигли 490 млн т в год.



Вот тогда впервые пошли прогнозы о том, что российской нефтедобыче грозит упадок. В частности, в начале 2008 года вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предрек, что показатели достигли пика, и в перспективе - только сокращение. Как это к тому моменту произошло в Мексике и Норвегии, в определенный период считавшихся флагманами нефтедобычи. Частично он оказался прав: в 2008 году добыча сократилась на 0,1%. Однако затем отрасль выдала семь лет подряд чистого прироста, увеличив результаты более чем на 10% к докризисному максимуму - до 550 млн т в год.



В целом представители "Лукойла" не раз оценивали возможности отечественной нефтянки скептически: прогнозы о снижении добычи делал Вагит Алекперов в 2012 году. Как показала практика, это скорее была форма пиар-давления на правительство в расчете на фискальные послабления. В следующий раз добыча упала только в 2017 году, когда Москва заключила соглашение в рамках "ОПЕК+", по которому производство нефти в стране должно было опуститься на 300 тыс. баррелей в сутки.



Нынешняя динамика добычи говорит о том, что будущее России как нефтяной державы довольно безоблачно: несмотря на нестабильность мировых цен, стране удается поддерживать рост, пусть и скромный. Однако пик нефти прошла уже не одна страна, а сделать какие-то прогнозы на будущее можно только исходя из показателей запасов и их изменения.



Согласно данным Министерства природных ресурсов, Россия сейчас располагает доказанными запасами в 14 млрд т нефти. Речь идет именно о тех резервах, извлекать которые экономически выгодно. Примерно те же цифры дает и компания BP в своем последнем обзоре-ежегоднике. При нынешних показателях добычи, данных запасов хватит чуть более чем на 25 лет.



Строго говоря, из ведущих нефтяных держав Россия имеет одно из худших соотношений запасов к добыче. Для сравнения: Ираку и Ирану нефти хватит на 90 лет, Нигерии - на 50, Саудовской Аравии - на 61 год, а Венесуэле - на 392 года. Из стран, добывающих более 100 млн т в год хуже, чем у России, показатели только у Китая и США (18 и 10 лет соответственно). Так что на первый взгляд кажется, что принц Мухаммад не так уж и неправ, считая, что РФ не является долгосрочным конкурентом на нефтяном рынке.



В то же время важна не только абсолютная цифра запасов, но и динамика ее прироста или падения. И здесь для России все выглядит намного лучше. В 2017 году доказанные запасы увеличились на 550 млн т, полностью компенсировав добычу прошлого года. В 2016 году результаты геологоразведки были еще лучше - около 1 млрд т. С 2007 года благодаря компенсирующему приросту объем доказанных запасов России практически не изменился, а с 1997 года падение составило менее 7%. Заметное снижение запасов в последние 10–20 лет отмечено только в странах, где добыча уже падает (Мексика, Норвегия, Великобритания). Большинство других нефтедобывающих держав показывают положительную или по крайней мере нейтральную динамику.



В то же время рост запасов в России имеет одну проблему: подавляющее большинство новых месторождений относится к разряду мелких и/или трудноизвлекаемых, добыча на которых стоит недешево. К примеру, одним из крупнейших открытий 2017 года стало Новосамарское месторождение, разведанное "Газпром нефтью". Его геологические (не фактически извлекаемые) запасы составили 20 млн т. По меркам России это мелочь. А за самое крупное из нетронутых месторождений - Эргинское - последние несколько лет велась отчаянная борьба между четырьмя нефтяными компаниями. Пока нет оснований полагать, что подобные участки будут находиться и вводиться в эксплуатацию в обозримом будущем.



Как считает аналитик "Финама" Алексей Калачев, добыча нефти в России может начать снижаться после 2021 года, поскольку разработка трудноизвлекаемых запасов требует роста затрат, что возможно только при дорогой нефти, и новых технологий, доступ к которым ограничен из-за санкций. "Но даже если Россия и утратит свое место в числе лидеров нефтедобычи и нефтяного экспорта, должно произойти что-то уж очень катастрофическое, чтобы Россия "полностью исчезла с мирового рынка".



Он добавил, что выступление Мухаммада бин Салмана носит скорее политический и пиар-характер. "19 лет – большой срок, за это время столько всего может произойти. Политики часто выступают в роли гуру, но кто потом вспомнит их прогнозы. В интервью Bloomberg принц сделал несколько громких, но не слишком обоснованных заявлений, которые привлекли повышенное внимание. Видимо, в этом и была их единственная цель. Все интервью можно расценить в качестве старта роад-шоу перед постоянной откладываемым IPO Saudi Aramco. Оно, по видимому, должно убедить потенциальных инвесторов в надежности и перспективности этих вложений на фоне слабости конкурентов", - пояснил собеседник "Известий".



По словам главы аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, в российской энергетической отрасли слова принца восприняли с иронией. "Даже в Западной Сибири, нашей основной базе нефтедобычи, негативный тренд сходит на нет благодаря усилиям фискальной поддержки, принятой правительством. Кроме того, у нас есть большие объемы ресурсов в Сибири, на Дальнем Востоке, даже в районе Черного и Каспийского морей", - отметил он. Пасечник считает, что прогноз, сделанный после критических вопросов журналистов Bloomberg наследнику престола, стоит рассматривать как попытку перевести разговор в другое русло.



Ситуация в нефтяной отрасли России далека от катастрофической, и, учитывая растущий спрос на нефть в мире, черное золото и дальше будет оставаться важнейшей статьей российских доходов. В то же время только совершенствование технологий добычи и обширные инвестиции в геологоразведку (что особенно важно, понимая труднодоступность и высокую себестоимость большинства отечественных месторождений) позволят России и дальше удерживаться в списке "энергетических сверхдержав".