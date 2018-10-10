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Foreign Policy: ИГИЛ готовит почву для реванша в Ираке и Сирии
14:07 11.10.2018

Foreign Policy: ИГИЛ* подготавливает почву для реванша в Ираке и Сирии

*ИГИЛ - организация, деятельность которой запрещена в РФ

Несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряло почти 98% территории, которая ранее находилась под его контролем, террористическая группировка готовится к реваншу в районах, где проживает суннитское население Ирака и Сирии. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово вернуться, потому что у него есть необходимые для этого финансовые возможности, также боевики нашли новые источники доходов, пишет Колин П. Кларк в статье для американского издания The Foreign Policy.

Ранее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получало деньги с подконтрольных территорий. Боевики накопили миллиарды долларов за счет вымогательства, налогообложения, ограбления и продажи украденной нефти. Но террористическая группа также доказала, что она способна получать значительные доходы, даже не контролируя крупные населенные пункты.

На пике влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году его бюджет составил $6 млрд. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало самой богатой террористической группировкой в истории. Как так получилось, что исламистам удалось сформировать бюджет, сопоставимый с бюджетом национального государства? Боевики получали доход в основном из трех источников: внутренние продажи нефти и газа (около $500 млн в 2015 году), налогообложение и вымогательство (около $360 млн в 2015 году), разграбление банковских хранилищ Мосула в 2014 году (около $500 млн). ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало территорию, сопоставимую с территорией Великобритании.

После того как боевики потерпели поражение и потеряли контроль над обширными территориями, доходы от налогообложения, вымогательства и продажи нефти резко сократились. Считается, что выжившее руководство боевиков смогло вывести из Ирака и Сирии $400 млн. Обладая расширенной сетью своих сторонников, боевики попытаются отмыть эти деньги в регионе через подставные компании, особенно в Турции. Часть денег может быть конвертирована в золото, запасы которого могут быть проданы в будущем. Да, в руках террористов сейчас меньше денег, чем чуть более года назад, но их расходы тоже сократились. Этому псевдоправительству не нужно обеспечивать здравоохранение, образование, платить зарплаты, обеспечивать работу коммунальных служб. У террористов более чем достаточно денег для обеспечения подпольного выживания группировки и партизанской войны по всему Ираку и Сирии.

Боевики также получают доходы за счет вымогательства, похищения людей, грабежа, контрабанды наркотиков и торговли древностями. Для этого не нужно контролировать обширные территории, а шансы быть арестованным минимальны. До сих пор во многих районах Сирии и Ирака нет служб безопасности или полицейских сил, которые могли бы пресечь незаконную деятельность боевиков. В ближайшем будущем доходы террористов могут вырасти за счет вымогательства денег у населения, которое проживает на периферии подконтрольных правительству районов. В предыдущие годы боевики собрали и тщательно обработали личные данные населения, которое проживало на подконтрольной им территории. Эти личные данные содержат подробную информацию о личных активах и доходах людей, а также адреса проживания их родственников. Эта информация дает боевикам больше возможностей для запугивания местного населения и вымогательства денег.

Помимо прочего, боевики также могут вымогать деньги у строительных компаний, которые будут проводить работы по восстановлению Мосула и других городов Ирака и Сирии. Боевики могут связаться с местными чиновниками, которые ответственны за проекты по реконструкции, внедрить своих оперативников в цепочки поставок и начать зарабатывать деньги. Проекты по реконструкции будут в конечном итоге завершены, но по завышенной цене - разница окажется в карманах террористов.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также стремится восстановить контроль над нефтяными активами. Согласно июльскому докладу Совета Безопасности ООН, террористическая группа восстановила контроль над нефтяными месторождениями в северо-восточной Сирии и продолжает добывать нефть, которую потом продает местным жителям. После того как боевики будут окончательно выбиты с этих территорий, они просто вернутся к преступной деятельности, для осуществления которой не требуется поддержания контроля над территорией. Уже имеющиеся активы и будущие доходы от преступной деятельности позволят террористической группировке перегруппироваться и провести реорганизацию, которая уже началась в различных районах Ирака и Сирии.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - это проект долгосрочный. Если США и их союзники не учтут этого, то боевики могут просто уйти в подполье, набираясь сил, до тех пор, пока США не выведут свои войска или пока террористы не смогут отвоевать достаточную территорию для запуска нового этапа своего проекта по строительству халифата.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539256020
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