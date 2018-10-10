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Экономика Кыргызстана начала расти (в какую сторону?)Экономика Кыргызстана начала расти (в какую сторону?)
14:08 11.10.2018

Итоги сентября. Экономика Кыргызстана начала расти

После двухмесячного падения экономика Кыргызстана стала расти. Все благодаря увеличению объемов добычи золота на Кумторе. А цены, наоборот, продолжают падать.

Больше золота, больше роста

По итогам января-сентября 2018 года ВВП республики составил 368 миллиардов 352,4 миллиона сомов. Это на 1,2 процента больше, чем в 2017-м. При этом только за месяц показатель вырос на 58 миллиардов сомов.

Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, - более 45 процентов. Доля промышленности - около 19 процентов, сельского хозяйства - 13,5 процента, строительства - около 7 процентов.

На крупнейшем золотодобывающем предприятии страны - месторождении Кумтор - растут объемы производства. На руднике стали перерабатывать более богатую золотую руду, что тут же сказалось на показателях ВВП.

Напомним, министр экономики еще в конце августа прогнозировал выравнивание ситуации с началом осени.

"Мы ожидаем, что сентябрь станет последним месяцем падения экономики. Со следующего месяца начнется рост. Это связано с работой "Кумтора". Увеличение добычи и производства золота начнется в IV квартале 2018 года", - прогнозировал Олег Панкратов.

Его предположения оправдались даже немного раньше.

Драгметаллы заменили ГСМ и одежда

Несмотря на улучшение общих показателей по росту экономики, промышленность в Кыргызстане не может похвастать стремительным ростом. По итогам сентября объем производства в Кыргызстане оценивается в 167,9 миллиарда сомов. Это на 4,7 процента меньше, чем в прошлом году.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор в республике произвели промышленной продукции на 107,6 миллиарда сомов. Это на 1,6 процента больше, чем в 2017 году.

В этом году стабильно растет легкая промышленность. Увеличивается выпуск текстиля и одежды.

Кроме того, по итогам сентября выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов (на 15,8 процента).

Дешевеют крупы, овощи и молоко

Рост ВВП пока не потянул за собой инфляцию. Наоборот, в Кыргызстане цены продолжают снижаться. И если в сентябре они упали на 1,1 процента, то за 9 месяцев пищевые продукты и безалкогольные напитки подешевели на 5,3 процента, непродовольственные товары - на 0,5 процента.

Повышение цен и тарифов в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го зафиксировали в Нарынской (на 1,4 процента) и Ошской (на 0,3 процента) областях. Алкогольные напитки и табачные изделия больше всего подорожали в Таласской области - на 9,8 процента.

У кого растут зарплаты

По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата в Кыргызстане составила 15 тысяч 793 сома. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 6,78 процента.

Второй месяц подряд зарплаты растут во всех сферах, кроме сектора гостиниц и ресторанов. Там заработная плата снизилась на 9,4 процента.

Выросли заработки в государственном управлении, сфере обороны и обязательного социального обеспечения (12,4 процента). Чуть медленнее повышают зарплаты на предприятиях и в организациях оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (9,8 процента), операций с недвижимым имуществом (9 процентов), профессиональной, научной и технической деятельности (8,9 процента).

В стране зарегистрировано 68,5 тысячи безработных, что на 9,1 процента больше, чем в прошлом году.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539256080
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