США увеличивают поставки военной техники Таджикистану, - А.Пахолин

14:12 11.10.2018

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 11.10.2018 |



О попытках оторвать страны Центральной Азии от России



5 октября США передали Таджикистану очередную партию военной техники и оборудования стоимостью более 8 млн. долл. Считается, что это военное снаряжение предназначено для отражения угроз из Афганистана.



В церемонии передачи техники, сообщает посольство США в Таджикистане, приняли участие поверенный в делах США Кевин Коверт, председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник Саймумин Ятимов и командующий пограничными войсками генерал-полковник Раджабали Рахмонали. Переданная техника, включающая строительное оборудование, машины и тактические транспортные средства для патрулирования, командования, разведки, оказания скорой помощи и других целей, в основном предназначена для пограничников. Предполагается, что она поможет таджикским пограничным силам возвести "современные препятствия" на пути наркотрафика в приграничной с Афганистаном Хатлонской области.



Такая помощь неоднократно поступала из США в Таджикистан и раньше. Так, в мае 2017 года посольство США передало республике технические средства на сумму 6 млн. долл., включая транспортные средства, оборудование связи и тепловые камеры для повышения возможностей таджикских пограничников в их противодействии наркотрафику. Поставки финансировалась через Программу по борьбе с наркотиками Центрального командования США (Центком), в рамках которой с 2006 года Таджикистан получил более 155 млн. долларов. США финансировали приобретение дорогостоящего оборудования, автотранспорта, обучение таджикских силовиков и создание инфраструктуры.



В этой вроде бы безвозмездной помощи есть две странности. Во-первых, финансируется она почему-то через Центком – объединенное командование в составе Вооруженных сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Восточной Африке. Тот же Центком финансирует информационные интернет-проекты наподобие "Каравансарая" (на русском, узбекском и английском языках), нацеленные на противоборство с Россией. Во-вторых, США поставляют Таджикистану технику для охраны границы со страной, которую американская армия оккупирует с 2001 года (официально – для борьбы с терроризмом). И американская военная помощь Таджикистану предоставляется для борьбы с наркотиками, производство которых в условиях американского военного присутствия резко возросло, достигнув небывалых масштабов.



Интерес США к Таджикистану вызван наличием у этой страны протяженной (1344 км) границы с Афганистаном, уходить из которого американцы не собираются. Интерес этот носит именно военный характер. Так, 11 мая этого года Таджикистан посетил командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Вотел, который провел переговоры с президентом Эмомали Рахмоном, а также министром обороны Шерали Мирзо, его первым заместителем, начальником Генерального штаба Эмомали Собирзодой и начальником Главного управления пограничных войск Раджабали Рахмонали.



По словам Дж. Вотела, США и Афганистан связывают многочисленные общие интересы, такие как безопасность границ и суверенитет. Под суверенитетом применительно к республикам бывшего СССР в Вашингтоне понимают не столько их независимость, сколько их отрыв от России и межгосударственных объединений с ее участием (ЕАЭС, ОДКБ). Если с Украиной это удалось, то почему бы этому не получиться и с республиками Центральной Азии? Тот факт, что Таджикистан в ЕАЭС не входит, с точки зрения Вашингтона является несомненным плюсом. А главное, что интересовало Дж. Вотела в ходе его переговоров с таджикскими военными в Душанбе, – это "обеспечение безопасности на границе" и "поддержка региональной стабильности".



При этом все обвинения в целенаправленном нагнетании ситуации на афгано-таджикской границе и переброске на север Афганистана из Сирии и Ирака боевиков запрещенного в России "Исламского государства" (факты такой переброски неоднократно приводились российскими СМИ) Вашингтон отвергает.



В последние годы США активно расширяют в Таджикистане различные программы, связанные с интересами силовых ведомств. Так, 3 октября американское посольство сообщило о встрече поверенного в делах США Кевина Коверта (он, кстати, говорит на русском и украинском языках) и генерала Фархода Шодмонзоды, координатора программы реформы полиции при МВД, с лидерами общин в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Цель встречи – обсуждение поддержки группы партнерства полиции и общин в Ванджском районе для борьбы с экстремизмом и радикализмом. Американцы участвуют в этом проекте в рамках программы полицейской помощи посольства США, которая направлена на "улучшение потенциала МВД по обслуживанию граждан... поддержание верховенства закона и повышение доверия граждан к полиции". Запуск этой программы позволил американскому посольству создать в Таджикистане 27 групп партнерства полиции и общин и 44 центра полицейской службы.



Группа, созданная посольством США в Ванджском районе, включает заместителя председателя района, начальника ОВД, местного имама и представителя районного отдела по делам молодежи и местных предпринимателей. Все они в той или иной мере влияют на ситуацию в районе. Горный Бадахшан – стратегически важный для Таджикистана и географически изолированной от основной территории страны район, отличающийся этноязыковым и конфессиональным составом населения. Большинство его жителей – памирцы-исмаилиты, говорящие на восточно-иранских языках. У Бадахшана протяженная граница с Афганистаном; в ходе гражданской войны 1992-1997 гг. Бадахшан выступал против Душанбе, что местные жители, безусловно, не забыли.



США взаимодействуют с Таджикистаном и в рамках формата "С5+1", который является для них площадкой для обсуждения региональных проблем Центральной Азии без участия России. Последняя такая встреча состоялась 20-23 июля в Алма-Ате. Ее работа была организована в трех группах: по экономическим связям, окружающей среде и по безопасности. Группу по экономике возглавлял помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх, по экологии и безопасности – заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Генри Эншер.



Сохранение в Афганистане военного присутствия США, осложнение отношений США с Россией и Пакистаном делают Центральную Азию все более значимой для американцев. В долгосрочном плане стоит задача оторвать страны Центральной Азии от России, максимально сузить сферу российского влияния во Внутренней Евразии. Этому могут послужить и прокладка "Нового шелкового пути", который развернет транспортную инфраструктуру и торгово-экономические связи бывших советских республик Средней Азии в южном направлении, и дестабилизация региона путем экспорта нестабильности из Афганистана.