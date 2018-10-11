 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США погрязли в долгах по самым разным кредитам. Не экономика, а жульнический механизм, - В.Катасонов
14:14 11.10.2018

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.10.2018

Оценки долговой ситуации в мире появляются постоянно, и все они указывают на устойчивую тенденцию роста абсолютных и относительных (по отношению к ВВП) уровней мирового долга. Одним из авторитетных источников информации о мировом долге является Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) – информационный центр, созданный крупнейшими западными банками в 1983 году. На данный момент имеются данные по состоянию на конец первого квартала 2018 года. Общая величина мирового долга на 1 апреля 2018 года составила 247 трлн. долл. Эта сумма складывается из следующих компонентов (трлн. долл.): сектор домашних хозяйств – 47; сектор нефинансовых корпораций – 74; финансовый сектор – 61; государственный сектор – 67. Впечатляет и относительный уровень мирового долга: на конец первого квартала он составил 317% по отношению к мировому ВВП.

Относительный уровень долга у стран "золотого миллиарда" заметно выше среднемирового показателя. У США он равен 329,7%, у стран еврозоны – 386,8%, у Великобритании – 456,2%, а рекордсменом оказалась Япония – 526,5%. По Китаю оценка не приводится, но известно, что относительный уровень его долга сопоставим с показателями западных стран. Уже не приходится говорить о том, что во всех странах мира показатель ВВП является дутым: он отражает результаты деятельности не только реального сектора экономики, но и сектора услуг, а многие услуги – сплошная фикция.

Теперь о динамике мирового долга. Приведу данные из того же источника об абсолютной величине мирового долга по состоянию на конец первого квартала за отдельные годы (трлн. долл.): 2003 г. – 99; 2008 г. – 178; 2013 г. – 210. То есть в 2018 году величина мирового долга была в 2,5 раза больше, чем 15 лет назад. Она выше на 69 трлн. долл. по сравнению с тем уровнем, который имелся к началу мирового финансового кризиса 2008 года. Только за первый квартал 2018 года мировой долг прирос на внушительную величину в 8 трлн. долл. Предпосылки для следующего мирового финансового кризиса созрели и даже перезрели. Об этом предупреждают серьезные и авторитетные аналитики, а также ведущие международные институты – Банк международных расчетов (БМР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), крупнейшие частные банки.

Но вот неожиданно МВФ опубликовал на днях доклад, содержащий изрядный заряд оптимизма в отношении финансового и экономического положения в мире. В докладе называется суммарная величина мирового долга в 2017 году – 182 трлн. долл. Это заметно ниже тех оценок, который дает Институт международных финансов. Вероятно, использована иная методика расчета. Однако не это главное. Авторы доклада акцентируют внимание на том, что сравнивать мировой долг надо не только с ВВП, но и с показателем национального богатства, который, оказывается, растет существенно быстрее, чем долг. Стало быть, опасения относительно грядущего мирового кризиса неосновательны: растущий долг обеспечивается быстро растущим богатством.

Известны оценки богатства по отдельным странам и по миру в целом, которые делаются швейцарским банком Credit Suisse и публикуются ежегодно в докладах Global Wealth Report. Этот показатель (national net wealth, чистое национальное богатство) считается так же, как показатель "чистые активы" (net assets) у любой компании: общая величина активов за вычетом обязательств (долгов). Так вот суммарный (по миру) показатель богатства в 2017 году составил 280,3 трлн. долл. В докладе МВФ даются цифры суммарного богатства по миру за предыдущие годы (трлн. долл.): 2000 г. – 117,0; 2005 г. – 172,3; 2010 г. – 219,8; 2015 г. – 219,8. За период 2000-2017 гг. чистое мировое богатство выросло в 2,4 раза; за это же время численность населения на планете увеличилась с 6,1 до 7,5 млрд. человека, т. е. в 1,23 раза. Получается, среднедушевое благосостояние в мире заметно возросло.

А вот распределение мирового богатства по странам. Абсолютным и пока недосягаемым лидером являются США – 93,6 трлн. долл., или 1/3 всего мирового богатства. Следующие за ними страны (трлн. долл.): Китай – 29,0; Япония – 23,7; Великобритания – 14,1; Германия – 13,7; Франция – 13,0; Италия – 10,9. Россия на 19 месте с показателем чистого национального богатства в 1,9 трлн. долл. Использование данного показателя совершенно по-другому ранжирует страны, нежели при использовании показателя ВВП: по показателю ВВП доля США в мировом итоге существенно более скромная – ¼. По показателю ВВП, рассчитанному с учетом паритета покупательной способности валют (ППС), Китай в 2017 году уже в 1,2 раза превышал Соединенные Штаты. А вот показатель чистого национального богатства у Китая оказался ниже, чем у США в 3,2 раза.

Мое мнение таково: если показатель ВВП оказывается "кривым зеркалом" экономики, то показатель national net wealth вообще ни в малейшей степени не отражает состояние реальной экономики. По той простой причине, что активы, на базе которых рассчитывается показатель, в значительной части представляют собой пену – это финансовые активы, которые почти полностью утратили связь с реальной экономикой. Это совокупность "финансовых инструментов", обслуживающих казино, а не промышленность, сельское хозяйство, строительство и др., то есть отрасли, составляющие основу настоящей экономики.

Капитализация фондового рынка США в начале 2018 года перевалила за 30 трлн. долл. Еще один дутый актив – так называемая интеллектуальная собственность на несколько триллионов долларов. Плюс к этому "перегретые" (переоцененные) рынки недвижимости и т. п. Нет ничего удивительного, что у США, несмотря на их гигантский суммарный долг, показатель чистого национального богатства оказывается рекордно высоким. В США, как нигде в мире, развиты финансовые рынки, создающие оптический эффект гигантского богатства. Это не богатство, а пузыри. Они начнут лопаться (как в 2008 году), и на глазах у всех будут "испаряться" миллиарды, триллионы долларов. Так, во время "горячей" осени 2008 года только за период с 19 сентября по 7 октября акции американских компаний подешевели на 3,4 трлн. долларов.

Здесь мы имеем дело не с экономикой, а с жульническим механизмом, который трансформирует кредиты и займы (соответственно, порождаемые ими долги) в пузыри. На каждый доллар долга создается (условный пример) реальных активов на 5 центов, а разных рыночных пузырей – на 2 или 3 доллара. Возникает иллюзия "эффективной экономики". Однако как только пузыри лопаются, наступает момент истины: покрывать долги нечем. Экономика – слово греческое, буквально означающее "домостроительство". Мы же имеем дело с феноменом, который правильнее назвать надувательством. Во-первых, надувание пузырей на разных рынках. Во-вторых, надувательство доверчивой публики, которая вкладывает в пузыри свои деньги.

Составители "оптимистического" доклада МВФ прекрасно знают эти азбучные истины, однако участвуют в надувании рынков и надувательстве публики.

P.S. Если оценивать экономику США без тех активов, которые я называю пеной, то, думаю, реальный показатель чистого национального богатства у США будет нулевым и даже отрицательным. США – банкрот, который продолжает жить в долг, уверяя, что у него все хорошо. По некоторым секторам американской экономики данный "медицинский факт" отрицать уже невозможно. Так, по сектору домашних хозяйств, по данным американской статистики, 20% домашних хозяйств (это 16,6 млн. хозяйств) имели в прошлом году чистые активы со знаком минус. Иначе говоря, каждый пятый американец со своей семьей был полным и безусловным банкротом: их долги были больше, чем все их имущество – движимое и недвижимое. Американцы погрязли в долгах по самым разным кредитам – потребительским, студенческим, ипотечным, карточным (кредитные пластиковые карты), автомобильным и т. д. И такие масштабы долгов наблюдаются, заметим, еще в спокойное время, которое власти называют "экономической стабилизацией". Если грохнет кризис, стремительное обесценение активов домашних хозяйств сделает полными банкротами половину населения Америки.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539256440
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