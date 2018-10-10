 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пересвет победит, - Александр Проханов
14:15 11.10.2018

Запад в рамках холодной войны осуществляет несколько демонизирующих Россию проектов
Александр Проханов

Один из героев Шекспира воскликнул: "Сто языков у совести моей, И каждый мне твердит по сотне сказок". Сегодня между Россией и Западом идет холодная война. Она ведется на ста языках, наполнена сотнями жестоких разрушительных сказок. Лукавые либералы уверяют российское общество в том, что никакой холодной войны нет, у России нет врагов, желающих ее погибели. Пацифизм, который исповедует множество журналистов, политиков, общественных деятелей, демобилизует российское общество, лишает его глубинной солидарности, готовит Россию к поражению.

Цель холодной войны - внушить народу отвращение к своей стране, к своему правительству, своим лидерам. Народ отвернется от своей Родины, от своей истории, от своих исторических смыслов. И тогда государство падет. И ненавидящее свое государство общество будет растерзано победителями в холодной войне.

Советский Союз, ведя с Западом холодную войну, отгородился от него "железным занавесом". Глушил радиостанции "Голос Америки". "Свобода", "Би-Би-Си", отражая разрушительные информационные удары. Защитный занавес оберегал страну, обеспечивал спасительную консолидацию общества, целостность и развитие государства. Перестройка Горбачева разорвала "железный занавес", упразднила станции глушения. Гигантские волны враждебных идей и деструктивных энергий хлынули в Советский Союз, как в пробоину корабля, и через три года страны не стало. Опоенный западными наркотиками народ возненавидел свое государство, отвернулся от него. Его лишили страны.

Сегодня Запад в рамках холодной войны осуществляет несколько демонизирующих Россию проектов. Россию преподносят миру и ее собственным гражданам как страну-отравительницу, осуществляющую газовые атаки в странах Европы. Российские спецслужбы выглядят так, будто они не способны защитить государство. Русские хакеры, которых вылавливают, как сусликов, обвиняются в кибератаках на западные банки, политические штабы, центры и корпорации. Россия выглядит бесцеремонной и аморальной страной, подглядывающей за миром в замочную скважину. А беспомощность хакеров убеждает, что российская цифросфера есть не более, чем сеть самодеятельных кружков "Юный техник". Непрерывные, волна за волной, экономические санкции, которые Запад обрушивает на Россию, должны убедить нас в беспомощности, ничтожности нашей экономики, дурной экономической политике, унизить Россию, как унижают человека, которого хлещут плетьми.

Эти агрессивные воздействия, уверяющие народ в депрессивности государства российского, сопровождаются угрозами военного уничтожения страны. Размещение вдоль всех российских границ американских лабораторий бактериологического оружия должны парализовать волю граждан, ожидающих немедленных смертельных эпидемий, от которых государство не в силах их защитить.

Посол Америки в НАТО, как бы вскользь и в частном порядке, заявила, что Америка требует от России немедленно прекратить разработку ракеты средней дальности, в противном случае Америка уничтожит эту ракету еще до ее поступления в полки. Эта прямая угроза Запада нанести ракетный удар по русским заводам и лабораториям не вызвала должного отпора со стороны российских ведомств. Эта натовская угроза должна парализовать волю России перед лицом неминуемой термоядерной войны. Беспрецедентно наглая, похожая на окрик угроза и безмолвие российской власти рождают мысль о беспомощности российского руководства, с которым можно обходиться так, как дрессировщик обходится с собакой. Борьба с этими информационными инсинуациями, подавление этих информационных центров является для России делом исключительно сложным, потому что центры, откуда исходят удары холодной войны, находятся не только за пределами России, но и внутри нее. Щупальце спрута, усеянное множеством ядовитых присосок, протянулось из-за кордона в самую сердцевину нашего общества. Эти присоски впиваются в сознание каждого российского гражданина, впрыскивая в него ненависть, страх и панику. Это щупальце невозможно обрубить топором, потому что оно извивается внутри самого российского общества, среди квартир, университетов, театров, общественных форумов и музыкальных фестивалей.

Радиостанция "Эхо Москвы" является этой гибкой мускулистой щупальцей, проникшей в глубину российского общественного сознания. Блестяще организованная радиостанция с великолепным составом ведущих, интеллектуальных экспертов и аналитиков, работает день и ночь, совершая в общественном сознании необратимые разрушения, демонизирует Россию, создает ее чудовищный образ, внушая гражданам современной России ненависть к своей стране и государству. Любые шаги российской власти, даже самые позитивные и благие, подаются на "Эхе Москвы" как злонамеренные и антинародные, ведущие Россию к неизбежной катастрофе. Чечено-ингушские противоречия, связанные с маркировкой границы, митинги ингушей трактуются радиостанцией как начало множественных национальных конфликтов, в результате которых Россия неминуемо распадется. Трагедия православия на Украине истолковывается как расплата за бездуховность и меркантильность Московской патриархии, ее неспособность играть положительную роль в сегодняшнем российском обществе. Коррупционные скандалы, техногенные аварии, неудачная оговорка лидера - все мгновенно подхватывается, проходит обработку, обретает вид абсолютно съедобного информационного продукта и заталкивается в сознание обескураженного, одуревшего от непрерывной пропаганды человека.

Неудачные - вынужденные или непродуманные - шаги российской власти, такие, как пенсионная реформа, увеличение энерготарифов, повышение цен на бензозаправках - все это становится мощными информационными бомбами, которые разносят в клочья мозги обезумевшего российского гражданина.

В сегодняшней России идут два встречных процесса. Первый, разрушительный, перемалывающий в труху все русские константы и смыслы, обрекает русского человека на слепое и беспомощное барахтание во враждебном мире.

Второй процесс - медленное и неуклонное взращивание в российском обществе патриотического уклада, воскрешение глубинных кодов, заложенных в русское сознание, появление молодых патриотических организаций, патриотических литераторов и философов, которые стремятся вытащить молодое российское государство из-под обломков погибшей советской страны, взрастить новую Россию, основанную на справедливости, труде, познании и вере.

Два эти процесса сталкиваются, сшибаются и несут потери. Как только патриотический уклад возводит еще один фрагмент своей архитектуры, так на него обрушиваются удары информационного врага и превращают его в руины. Прекрасна идея наших историков и политиков наделить именами великих русских патриотов аэропорты страны. Но неминуемо появятся либеральные инициативы, требующие присвоить аэропортам имена Горбачева и Ельцина. Тогда вся великолепная идея превратится в отвратительный фарс. Прекрасные концерты Кубанского казачьего хора, великолепное пение Хворостовского, Бессмертный полк как огромный крестный ход движется по всем городам и селам России. Но тут же на центральных телеканалах выставляется на смех несчастный и уродливый Джигарханян. Малахов со своими ток-шоу показывает пребывающего в маразме убогого русского человека. Ксения Собчак в красном платье, оседлав метлу, мчится над дворцами Петербурга, грозя стать городским головой. На "Территории смыслов", что под Владимиром, собираются молодые люди, чтобы проникнуться патриотическими идеями, послушать выдающихся российских государственников. Но утром их будят, подымая ото сна, песни на английском языке известного певца-гомосексуалиста, ратующего за однополые браки.

Российское общество пребывает в острейшей схватке. Кто победит? Академик Вернадский учит нас, что неизбежно победит ноосфера. Русская история учит, что неизбежно победит Пересвет.

Источник - Завтра
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