 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 10.10.2018
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Елбасы поменял начальника своей Службы госохраны
14:46 11.10.2018

Азимхан Джусипов будет исполнять обязанности главы Службы госохраны

Канат Оразкулов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Указом Главы государства Оразкулов Канат Орынтаевич освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении. Позже стало известно, что обязанности главы Службы госохраны будет исполнять Азимхан Джусипов.

Оразкулов возглавил Службу госохраны 23 мая 2018 года. До назначения являлся заместителем управляющего делами Президента, заместителем начальника Службы охраны Президента. Канат Оразкулов родился 27 ноября 1970 года в селе Фурмановка Мойынкумского района Жамбылской области. Имеет два высших образования: окончил в 1993 году Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "лесное хозяйство", а в 2002 году - Казахский национальный государственный университет по специальности "правоведение". Является обладателем "Черного берета", ему присвоена классная квалификация "Специалист I класса - наставник". За достигнутые успехи в служебной деятельности награжден 12 ведомственными медалями и нагрудным знаком "Елбасы қорғаны". Указом Президента от 25 августа 2005 года награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".​ Служба государственной охраны занимается обеспечением безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации; обеспечением личной безопасности охраняемых лиц; выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации, других охраняемых лиц; охраной собственности, обеспечением общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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