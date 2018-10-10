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Мэрилин Йосефсон - новый посол ЕвроСоюза в Таджикистане
15:48 11.10.2018

Новая глава представительства Евросоюза в Таджикистане приступила к работе

Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 10 октября принял копии верительных грамот нового главы представительства Европейского Союза в Республике Таджикистан, посла Мэрилин Йосефсон.

В ходе встречи, которая последовала за церемонией вручения копии верительных грамот, стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития многоаспектного сотрудничества Таджикистана с Европейским Союзом, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Было выражено удовлетворение динамично развивающимися отношениями Таджикистана и Европейского Союза в рамках различных механизмов двустороннего и регионального сотрудничества. Собеседники провели полезный обмен мнениями относительно путей дальнейшего укрепления партнерства Таджикистана и ЕС, включая в политической и торгово-экономической области, в сфере безопасности и регионального сотрудничества, отмечается в сообщении.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы международной повестки дня и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Кто такая Мэрилин Йосефсон?

До этого она работала в Постоянном Представительстве Швеции при Европейском Союзе в Брюсселе.

Мэрилин Йосефсон родилась 6 февраля 1977 года в Швеции. С 1996 по 2000 годы училась в университете Карлстада в Швеции, имеет диплом магистра, специализировалась в области социологии, политологии, юриспруденции и европейской интеграции. Также она получила образование в университете Лаваля в г. Квебек (Канада).

Свою карьеру Йосефсон начала с решения миграционных вопросов в качестве сотрудника департамента стран Латинской Америки и Африки Миграционной службы Швеции. Затем она была назначена координатором страновой программы международной неправительственной организации "Врачи без границ" (Бельгия), работая в различных регионах Демократической Республики Конго.

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Позже перешла на работу в МИД Швеции, занимая позицию ответственного сотрудника Департамента политики и Департамента многостороннего сотрудничества. Работала затем первым секретарем посольства Швеции в г. Аддис-Абеба (Эфиопия) и г. Лусака (Замбия).

В 2010 году - политический Советник Представительства ООН/ПРООН в Киеве и Крыму (Украина), затем назначена главой отдела по развитию торговли, главой административно-финансового Отдела посольства Швеции в Гааге (Нидерланды).

В 2012-2014 годах Йосефсон назначают сотрудником по международной политике, курирующей вопросы санкций в отношении Зимбамве Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе (Бельгия). Через два года она становится Главой офиса/Политическим советником г-жи Хельги Шмид, Генерального секретаря/заместителя Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - news.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539262080
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