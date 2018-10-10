ЧП в аэропорту Душанбе: пьяный подполковник Саадиев подстрелил майора Алиева

15:52 11.10.2018

Стрелявший в коллегу начальник угрозыска аэропорта уволен из рядов милиции



Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода своим приказом уволил из милиции начальника отделения уголовного розыска аэропорта Душанбе Рустама Саадиева, который стрелял в своего подчиненного, сообщил "АП" глава пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.



По его словам, вместе с ним из рядов милиции уволены еще несколько сотрудников органов внутренних дел "за поступки, порочащие честь мундира".



"Министр также освободил от занимаемых должностей начальников отделений милиции города Нурека и Вахшского района и поручил провести полную ротацию сотрудников отделения милиции аэропорта города Душанбе", - сообщил Умарджони Эмомали.



В аэропорту Душанбе произойдет частичная замена милиции

6 октября в душанбинском аэропорту начальник отделения угрозыска аэропорта Рустам Саадиев произвел на рабочем месте два выстрела из служебного оружия - пистолета Макарова в своего подчиненного - майора милиции Ниезмахмада Алиева.



Оба в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения - днем ранее в стране отмечался День сотрудника уголовного розыска.



Пострадавший милиционер с огнестрельными ранениями в живот и ногу был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.



В отношении начальника угрозыска аэропорта, который был задержан, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.