Турецкий патриарх не дал Украине автокефалии, но заявил о "незаконной аннексии" Киевской Митрополии Россией в 1686 году

16:36 11.10.2018

Константинополь снял анафему с раскольника Филарета и заявил о "незаконной аннексии" Киевской Митрополии



Константинополь снял анафему с раскольника Филарета и заявил о "незаконной аннексии" Киевской Митрополии | Русская весна

Константинопольский патриархат снял анафему с раскольника Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.



Информацию подтвердил диякон УПЦ КП Михаил Омелян. Оба священнослужителя ранее обратились к патриархату, ссылаясь на право апелляции, который восстановил их в каноническом сане.



Кроме того, Синод Константинопольского патриархата признал незаконной "аннексию Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году".



Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.



"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата.



1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария).



2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церквью в 1686 году", - написал он на своей странице в соцсети.