Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике детишек дошкольного возраста

16:41 11.10.2018

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге и станет кандидатом педагогических наук, сообщил представитель пресс-службы вуза.



"Ученый совет выслушал выступление и одобрил. После защиты диссертации Алина Кабаева уехала из университета", – передает его слова РИА "Новости".



Ученая степень пока не присвоена – Кабаева получит ее после того, как документы будут отправлены в Москву.



Диссертация написана на тему "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике", в ней Кабаева рассмотрела методику оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой.



Кабаева – чемпионка Олимпиады-2004 в художественной гимнастики, девятикратная чемпионка мира. После окончания карьеры была депутатом Госдумы двух созывов – с 2007 по 2014 годы, затем возглавила совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".



11 октября 2018, Сергей Гурьянов