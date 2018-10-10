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|Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике детишек дошкольного возраста
16:41 11.10.2018
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Петербурге и станет кандидатом педагогических наук, сообщил представитель пресс-службы вуза.
"Ученый совет выслушал выступление и одобрил. После защиты диссертации Алина Кабаева уехала из университета", – передает его слова РИА "Новости".
Ученая степень пока не присвоена – Кабаева получит ее после того, как документы будут отправлены в Москву.
Диссертация написана на тему "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике", в ней Кабаева рассмотрела методику оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой.
Кабаева – чемпионка Олимпиады-2004 в художественной гимнастики, девятикратная чемпионка мира. После окончания карьеры была депутатом Госдумы двух созывов – с 2007 по 2014 годы, затем возглавила совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".
11 октября 2018, Сергей Гурьянов