Лидеры российского крыла "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Татарстане

17:00 11.10.2018

Лидеры российского крыла международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) задержаны в Татарстане, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции задержаны главарь российского крыла и лидеры региональной структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"", - говорится в сообщении.



В ЦОС отметили, что задержанные по указанию своих зарубежных кураторов "координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства - так называемого "всемирного халифата", и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами".



"Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ими велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока", - заявили в ФСБ.



По данным ЦОС, при задержании по местам жительства преступников было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся задержанными при ведении террористической деятельности.



"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные лица арестованы", - добавили в спецслужбе.



"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - "исламского халифата". Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.



В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года признана террористической и запрещенной на территории страны. В США и странах Западной Европы "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность беспрепятственно.