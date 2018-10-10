Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке

19:06 11.10.2018

Глава Башкирии заявил об уходе в отставку‍



Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что досрочно уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он уведомил о своем решении президента России Владимира Путина.



Рустэм Хамитов -

Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах. Я не планирую участие в выборах в 2019 году. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно.