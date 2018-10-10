Рог с обострениями. Джихадисты осваивают новую африканскую базу, - Е.Сатановский

00:02 12.10.2018 Рог с обострениями

Исламистов заманивают в спецслужбы



Один из основных плацдармов соперничества внешних игроков в Восточной Африке – Сомали. Географическое положение этой страны, слабость и коррумпированность правительств, контролирующих анклавы, на которые распалась ее территория, определяющее влияние на местную политику ключевых племен, сильные позиции местных исламистов во внутренних районах и пиратских кланов на побережье благоприятствуют укреплению там не только монархий Персидского залива, соперничающих за влияние в этом районе Индийского океана, но и Турции, опирающейся на союз с Катаром.



Присутствуют в Сомали и войска его африканских соседей. В то же время усилия США по борьбе с местными исламистами приносят весьма скромные результаты.



На территории Сомали около 500 американских военнослужащих занимаются боевой подготовкой местных формирований и операциями против боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб". При этом операции американских сил и сомалийской армии не привели к перелому в борьбе с исламистами. Попытки уничтожения их оплотов и лидеров, которые были предприняты американцами через агентурное внедрение с использованием возможностей посольской резидентуры ЦРУ США в Найроби, не принесли ожидаемого результата. Исламисты перегруппировали силы и создали новые отряды смертников, которые провели летом несколько терактов в столице и на военных объектах. Это значит, что "Аш-Шабаб" сохранила источники финансирования.



" Инициаторами инфильтрации бывших исламистов в структуры сомалийской спецслужбы были американцы "

По данным экспертов, основным источником доходов исламистов остается контрабандная торговля древесным углем в районе Африканского Рога и стран Аравийского полуострова. Заместитель премьер-министра Сомали Мехди Мохамед Гулид призвал местные власти прекратить чрезмерную вырубку деревьев. Цель – заблокировать источник финансирования "Аш-Шабаб". Причем эта статья доходов открыта не той группировкой, с которой сейчас пытаются бороться США. Ее предшественники с начала своей деятельности принимали в торговле древесным углем активное участие.



С момента создания Союза исламских судов (СИС) в 2002 году древесный уголь стал основным источником доходов для боевиков этого движения, связанного с "Аль-Каидой". Эта деятельность была поставлена на поток бывшим лидером СИС шейхом Шерифом Ахмедом и расширена его преемником – Хасаном Дахиром Авейсом. Масштаб незаконной торговли древесным углем стал очевидным в октябре 2012 года, когда войска из АМИСОМ (Миссия Африканского союза в Сомали) восстановили контроль над портом Кисмайо и обнаружили там огромные запасы угля, готового к экспорту. Эта прибыльная незаконная торговля не является прерогативой только "Аш-Шабаб". Офицеры и солдаты АМИСОМ и сомалийской армии активно в ней участвуют.



В мае в Могадишо была организована международная конференция по содействию выполнению резолюции ООН, запрещающей импорт и экспорт сомалийского древесного угля. На ней было констатировано, что основным адресом контрабанды остаются страны Персидского залива, прежде всего Кувейт, Катар и ОАЭ. Главные организаторы этого бизнеса – три эмиратских бизнесмена, которые базируются в Дубае. Они являются руководителями "Шарикат Аль-Нуджум Аль-Тиджариа" ("Компания звезд торговли"). В эту структуру входят основные торговцы древесным углем в Кисмайо и странах Персидского залива. Суда проходят транзитом через Джибути, где торговцы получают фальшивые документы, подтверждающие, что товар оттуда. При расследовании судебной властью ОАЭ этих эпизодов джибутийские власти ответили отказом на их запросы, а посол страны в Эмиратах Драр Осман отказался встречаться со следователями.



Вторым источником средств "Аш-Шабаб" остается торговля оружием, которое на 70 процентов идет в Йемен и на Синай. Основные порты контрабанды – Боссасо, Ласкурей и Белейд в Пунтленде. Главные организаторы этой контрабанды – представители клана али салебан/маржетин. Они оставляют себе до трети объема поставок, что позволяет им поддерживать боеготовность на высоком уровне, а также пополнять казну за счет частичной перепродажи этого оружия.



Расценки на "братские связи"

Сомали остается одной из ключевых точек борьбы за влияние в районе Африканского Рога, которую Катар ведет против Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. И делает упор не только на экономике, но и на вопросах безопасности, педалируя участие в строительстве национальных ВС. Здесь существует разделение труда между Дохой и Анкарой: первые специализируются на подготовке офицеров сомалийских спецслужб, вторые – кадров для армии.



Начальник Генштаба турецких ВС генерал Хулуси Акар (ныне министр обороны) 30 сентября 2017 года в присутствии сомалийского коллеги генерала Ахмеда Мухаммеда Джимале и премьер-министра страны Хасана Али Хайре открыл крупнейшую иностранную базу Турции близ Могадишо. Формально она имеет статус учебного центра Сомалийской национальной армии (СНА). Выбор места размещения базы стоимостью 50 миллионов долларов, рассчитанной на три тысячи человек, был сопряжен с риском, учитывая, что АМИСОМ (Миссия Африканского союза в Сомали) должна уйти из страны.



Турецкое военное развертывание резко обострило соперничество между двумя основными региональными конкурирующими связками: Анкарой – Дохой – с одной стороны и Абу-Даби – Каиром, а также с оговорками Эр-Риядом – с другой. Эти государства уже присутствуют в Сомали и обладают там сильным влиянием. При этом Саудовская Аравия – ведущий экспортный рынок для Сомали с точки зрения того же древесного угля. Для Египта Африканский Рог важен из-за противоречий по водным ресурсам с Эфиопией, а ОАЭ, которые стремятся к монопольному контролю над основными морскими портами региона, создали военную базу в Сомали в 2015 году и обучили на ней несколько подразделений СНА.



Отметим, что нынешнее сближение президента Сомали Формаджо с ОАЭ произошло буквально за последний месяц. Еще в мае все было иначе. В начале апреля Абу-Даби официально приостановил тренировку кадров СНА на своей базе в Могадишо, где произошли вооруженные столкновения между сомалийскими солдатами. По официальной версии, солдаты, проходившие тренинг на базе, поссорились из-за денег, точнее – из-за невозможности воровать грузы, поступающие в аэропорт "Могадишо".



На самом деле инцидент произошел после вооруженного вмешательства сомалийских спецслужб в аэропорту "Могадишо" в ситуацию с личным самолетом наследного принца Абу-Даби, который перевозил около тридцати солдат ОАЭ. Согласно источникам экспертов ИБВ бойцы СНА захватили дипломатическую вализу ОАЭ, содержащую 9,6 миллиона долларов, выделенных на оплату СНА и укрепление армии в Пунтленде. Произошло это из-за того, что после отставки 9 апреля спикера парламента Мохамеда Османа Джавари, ОАЭ потеряли главного союзника в Могадишо, чем воспользовались катарцы, которые организовали через свою агентуру в сомалийских спецслужбах эту провокацию.



В планы Дохи входила ротация не только спикера, но и премьера, с продвижением на эту должность своей креатуры – экс-министра обороны Мохаммеда Мурсала Абдирахмана. Таким образом Катар надеялся восстановить контроль над сомалийской армией, которая сейчас финансируется ОАЭ, так же, как и вооруженные структуры полугосударственных анклавов Сомалиленда и Путленда, куда отправляются не только деньги, но и военная техника через Эфиопию и морем с базы ОАЭ в Эритрее.



24 сентября в Нью-Йорке эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вновь заявил об обязательствах по поддержке экономического развития в Сомали, данных в мае. У него была веская причина: несмотря на все инициативы и предложения Дохи, сомалийский президент Мохаммед Абдуллахи Мохамед Формаджо в последнее время сделал несколько шагов по сближению с позицией Аддис-Абебы и Асмэры в установлении новой системы безопасности в регионе, что активно инициируют стоящие за Эфиопией и Эритреей ОАЭ и Саудовская Аравия.



Отмечая перестройку отношений на Африканском Роге, инициированную Каиром, Эр-Риядом и Абу-Даби, Формаджо в прошлом месяце принял приглашение своего коллеги из Асмэры Иссаяса Афеворки, чей международный авторитет возрос благодаря сотрудничеству с государствами – членами ССАГПЗ. В завершение визита в столицу Эритреи 28–30 июля Формаджо выступил с заявлением, в котором подчеркнул прогресс в деле восстановления "братских связей". Могадишо таким образом сигнализирует, что согласовывает политическую позицию с Аддис-Абебой и Асмэрой. Сомали демонстрирует готовность к посредническим усилиям наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна, которые координируются и воплощаются во многом благодаря усилиям на этом направлении нынешнего главы египетской разведки генерала Аббаса Камеля.



Разочарованный невнятными экономическими дивидендами, полученными в результате контактов с осью Анкара-Доха, Формаджо теперь ожидает экономических и финансовых выгод, аналогичных тем, которые Абу-Даби пообещал Аддис-Абебе и Асмэре. При этом для создания схемы нового регионального партнерства под своим патронатом ОАЭ стараются еще больше изолировать Джибути, которая отказывается принять решение Лондонского международного арбитражного суда относительно одностороннего прекращения властями Джибути контракта эмиратовской госкомпании "ДП Уорлд" на управление контейнерным терминалом в Доралехе, что является ударом по главной задаче Абу Даби – установлению контроля над всеми основными морскими портами этого региона Индийского океана.



Все это вынуждает Доху активизироваться и взбодрить свою агентуру влияния в Сомали. АМИСОМ планирует покинуть страну к 2021 году и передать ее СНА. Первые сомалийские офицеры, подготовленные Турцией на базе в Могадишо, закончили обучение в августе, в то время как подготовка армии американцами, англичанами и египтянами резко идет на убыль. Попытки ряда членов АМИСОМ продлить мандат натыкаются на жесткий лимит финансирования со стороны Афросоюза и неготовности ООН возглавить эту миротворческую операцию с соответствующими финансовыми издержками. Могадишо остается уповать на собственные кадры и именно на эти структуры сейчас особое внимание обращают в Катаре.



Раскольники из ЦРУ

Характерно письмо от 2 сентября, которое было подготовлено заместителем директора Агентства национальной разведки и безопасности (NISA) Сомали Фахадом Ясином Хаджи Дахиром и направлено в адрес президента Формаджо, премьер-министра Хасана Али Хайяре, министра внутренних дел Абди Фараха и начальника полиции генерала Башира Абди Мохамеда. В нем обосновывается необходимость закупки новой партии оборудования для нужд NISA, а также прикомандирования 1728 ее агентов к силам полиции и правопорядка, в результате чего ряды сомалийской полиции пополнятся оперативниками, имеющими тесные связи с Катаром.



Сам Фахад Ясин Хаджи Дахир долго был корреспондентом катарского информационного агентства "Аль-Джазира" и членом ваххабитского движения "Аль-Иттихад аль-Исламия". Эта группа неоднократно фигурировала в отчетах ООН в связи с устойчивыми контактами с "Аш-Шабаб". Речь идет о связях руководства NISA из числа эмиссаров этой группы с исламистами. Это было указано в конфиденциальной записке от 10 сентября на имя Генерального секретаря ООН, которая была подготовлена его аппаратом. В ней содержится 11 пунктов, из которых следует, что NISA "перешло под контроль группы лиц, имеющих связи с "Аш-Шабаб".



В 2014 году Дахир, а затем и директор NISA Хусейн Осман Хусейн (в 2015-м) были объектами секретного расследования со стороны личной службы безопасности президента Сомали в связи "с подозрениями в их связях с "Аш-Шабаб"". В 2016-м группа независимых экспертов ООН проверяла действия премьер-министра Хасана Али Хайре в этой же связи, а в 2017-м западные спецслужбы изучали такие же контакты главы NISA по одному из регионов Сомали Банадира Садака Джона. В 2017-м один из заместителей директора NISA Абдалла Абдалла был уволен из агентства после того, как выяснилось, что его подчиненные Хусейн Осма и Фахад Ясин заказывали "Аш-Шабаб" акции по устранению своих оппонентов.



Бывший военный руководитель "Аш-Шабаб" Мухтар Робоу (он же Абу Мансур) также тесно связан с NISA. Он долгое время формировал и формирует стратегию Могадишо по дистанцированию контингента АМИСОМ от участия в охране главных административных объектов в столице. Именно он отсоветовал Формаджо поручать миротворцам АМИСОМ охрану здания парламента. При этом он продолжает жить в штаб-квартире NISA и формировать линию поведения в отношении исламистов. Отметим, что американцы были инициаторами истории с Абу Мансуром и инфильтрации бывших исламистов в структуры сомалийской спецслужбы. Так ЦРУ планировало добиться раскола в местном исламистском движении.



Резидентура ЦРУ в Найроби впервые сгенерировала идею организации раскола в "Аш-Шабаб" после массового убийства студентов в Университетском колледже Гариссы в Кении в апреле 2015 года, но политическая нестабильность в Сомали и смена руководства спецслужбы заморозили эти планы. Они были реанимированы два года назад. При этом кенийская резидентура настояла на кандидатуре Абу Мансура как "правильного человека" для такой миссии. Согласно анализу сообщений и материалов американских резидентур ЦРУ в Сомали, Кении и Эфиопии именно он играл центральную роль в исламистском движении, поскольку является духовным наставником, руководителем военных операций и официальным представителем "Аш-Шабаб".



Кроме того, Абу Мансур имел многочисленные личные противоречия и вступал в перепалки с бывшим главой "Аш-Шабаб" Ахмедом Абди Годане, который был убит в результате удара американского беспилотника в сентябре 2014-го. Есть свидетельства, что эта ликвидация была организована при непосредственном участии лиц из окружения Абу Мансура. На сегодня он является жестким оппонентом преемников Годане Омара Хамами и Ибрагима Афгани.



Абу Мансур начал дистанцироваться от самого радикального крыла "Аш-Шабаб" в 2013-м. В поощрение Вашингтон удалил его имя из списка террористов, где голова "духовного наставника" оценивалась в пять миллионов долларов. В конце июня противники Мансура в "Аш-Шабаб" направили группу для его ликвидации в Гудар в районе Бакул. Могадишо при участии американцев послал для его защиты более 300 военнослужащих. На сегодня план ЦРУ сработал не полностью. За весну-лето служба безопасности "Аш-Шабаб" сумела ликвидировать сторонников Абу Мансура в своих рядах.



Возвращаясь к Дахиру, напомним, что он является объектом судебного расследования в Кении в связи с тем, что заплатил 1,8 миллиона долларов. Абдирахиму Мохамеду Варсаме ("Варсаме каратэ"), одному из основных полевых командиров, чтобы "Аш-Шабаб" не совершал нападений во время последнего Рамадана в Сомали и Кении. Он также ликвидировал подразделение NISA по борьбе с терроризмом на том основании, что оно сотрудничало "с иностранными учреждениями" (то есть западными спецслужбами). Вновь созданную структуру Дахир заполнил якобы перебежчиками из "Аш-Шабаб".



Направив сторонников в полицейские силы, как следует из вышеуказанного секретного письма, он получит власть над президентом, поставив под контроль систему безопасности в столице Сомали. До сих пор это было обязанностью "Сил по стабилизации Могадишо", но их вскоре заменят "Силами гражданской обороны". Это подразделение де-факто является "14-м батальоном", который подчиняется главе национальной полиции.



Эта инициатива Дахира поддержана Дохой, которая предложила президенту Сомали финансировать обучение сотрудников NISA с помощью суданцев. В этой связи глава Национальной службы разведки и безопасности Судана генерал Салах Абдалла Мохамед Салех (Салах Гош) в конце августа совершил поездку в Могадишо для встречи с сомалийским коллегой Хусейном Османом Хусейном и Фахадом Ясином Хаджи Дахиром. При этом отметим: контакты с катарскими коллегами руководство NISA старается не афишировать. 24 сентября глава NISA отобрал и разбил фотоаппарат у помощника бывшего представителя ООН в Сомали Майкла Китинга, который решил сфотографировать в аэропорту "Могадишо" самолет авиакомпании Qatar Airways, который привез делегацию катарских силовиков и финансистов.



Катарцы и турки не забывают и про идеологический аспект укрепления влияния в Могадишо. Имеется в виду подкуп местных имамов, которые финансируются через штаб-квартиру "Братьев-мусульман". Через них стимулируются антиэмиратовские настроения среди местной политической элиты и населения. Доха и Анкара работают над созданием лояльной себе сети сомалийских имамов. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу первым выдвинул идею о том, что местные клирики должны выступать как главный инструмент обеспечения амбиций Анкары по развертыванию сил за пределами собственных границ. С этой целью она задействовала ассоциацию Ditib, филиал турецкого государственного религиозного управления Diyanet, чья деятельность координируется и направляется турецкой разведывательной организацией MIT (Milli Istihbarat Teskilati) во главе с Хаканом Фиданом.



Катар через созданную им систему финансового стимулирования сомалийских имамов обеспечивает их нахождение в орбите руководства Ditib. Основная цель Ditib – спровоцировать враждебность по отношению к ОАЭ. Во время встреч с сомалийским президентом подконтрольные этой ассоциации имамы резко критиковали "эмиратовскую жадность" и их "подрывную деятельность" в сомалийских мечетях.



Статья основана на материалах эксперта ИБВ А. Быстрова.



Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока

Опубликовано в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539291720

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