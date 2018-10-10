Каждый пятый кыргызстанец живет в бедности, - 24.kg

00:27 12.10.2018

Ежегодно 17 октября отмечают Всемирный день борьбы с бедностью.



Что такое крайняя бедность?

Существует общий показатель, оценивающий уровень крайней бедности и позволяющий сравнивать разные страны, - международная черта крайней бедности. Она рассчитана с учетом данных о различиях в стоимости жизни в разных странах (с использованием паритета покупательской способности на основе цен 2011 года). Этот показатель составляет $1,9 в день на человека и включает стоимость продуктов питания, необходимых для жизнедеятельности человека и обеспечивающих минимальную ежедневную потребность в калориях.



По данным на 2015 год, в мире 10 процентов людей живут в условиях крайней бедности - более 700 миллионов. Крайняя бедность сосредоточена в странах Африки к югу от пустыни Сахары: здесь более 40 процентов населения живут на сумму менее $1,9 в день. В Кыргызстане число людей, живущих на менее чем $1,9 в день, составляет 1,4 процента населения страны.



Что такое бедность?

Бедным считается человек, вынужденный потреблять минимально необходимый для жизни уровень продовольственных и базовых непродовольственных товаров и услуг.



Международная черта бедности (минимальный уровень потребления) установлена в расчете $3,2 в день на человека (по паритету покупательской способности 2011 года). В КР наблюдается сокращение бедности - с 52 процентов населения в 2005 году до 19 процентов в 2016-м.



Вместе с тем практически каждый пятый кыргызстанец живет в бедности. Кроме того, значительная часть населения находится рядом с чертой бедности, что показывает высокую уязвимость населения к экономическим потрясениям.



По расчетам аналитиков, в 2018 году показатель ВВП на душу населения в Кыргызстане будет равен $1,2 тысячи. В регионе Европы и Центральной Азии странами с наименьшим ВВП на душу являются Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Для сравнения, минимальный ВВП на душу населения в мире имеет Республика Малави ($300,9), а максимальный - Люксембург ($108 тысяч).



Как оценивается благосостояние?

Всемирный банк рассматривает три аспекта благосостояния: доход и потребление населения; условия жизни и качество жизни - имеется ли доступ к основным необходимым условиям жизни: здравоохранение, образование, водоснабжение, санитария и электроэнергия; а также производительность, то есть продуктивен ли вклад населения в экономику через доступ к дорогам, электроэнергии, воде.



Хорошие новости

Число людей, живущих в условиях крайней бедности, ниже, чем когда-либо в истории. Несмотря на то что население земли увеличивается, число крайне бедных постепенно сокращается. Президент Всемирного банка Джим Ким считает, что нынешнее поколение является первым в истории человечества, которое может покончить с крайней бедностью.



Искоренение крайней бедности до 2030 года и обеспечение благосостояния для всех - это главные цели деятельности Всемирного банка.



11 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО