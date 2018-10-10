 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большинство военных союзов ни к чему не обязывает, - А.Храмчихин
00:37 12.10.2018

В тесном блоке с англосаксами

"Агрессивный империалистический блок НАТО" хорошо известен любому жителю Земли, который хоть что-то знает о мировой политике. При этом и военная сила, и внутренняя сплоченность альянса вызывают очень серьезные сомнения, по крайней мере на данный момент. А США давно создали дополнительную систему союзов, среди которых есть и покрепче НАТО.

Это, например, союз англосаксонских стран. США, Канада, Австралия и Новая Зеландия когда-то входили в Британскую империю, которую Соединенные Штаты покинули в конце XVIII века через войну, а остальные ушли в середине прошлого столетия мирным путем, при этом юридически оставшись членами Британского Содружества наций.

Постбританское содружество
Во Вторую мировую США, Великобритания и ее доминионы воевали по сути как единое целое. После войны было решено сохранить сотрудничество. В настоящее время между ВС США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии действует ряд совместных программ, направленных на достижение максимальной возможности в случае необходимости и дальше действовать как единое целое. Это подразумевает выработку единых технических и оперативных стандартов, унификацию обучения, обмен информацией, совместные перспективные разработки. Для сухопутных войск действует программа ABCANZ, для ВВС – ASIC, для ВМС – AUSCANNZUKUS, для структур РЭР и РТР – UKUS SIGINT, для военно-научных сообществ – ТТСР. В ХХI веке в войнах в Ираке и Афганистане эти программы нашли практическое применение. По сути англосаксонские армии стали ядром группировок в обеих странах, были наиболее активными. Контингенты стран континентальной Европы демонстрировали скорее свое присутствие, чем реальное участие в боевых действиях.

NORAD глядит на север
Внутри англосаксонского блока существуют и другие, более узкие форматы. Например, созданная еще в 1957 году система ПВО Североамериканского континента NORAD, объединяющая США и Канаду (штаб находится на базе ВВС США "Петерсон", запасной КП – под горой Шайенн, штат Колорадо). В нее входят три района – Аляски, Канады и континентальной части США. Два последних в свою очередь делятся каждый на западный и восточный секторы. В задачу НОРАД входит обнаружение воздушно-космического авиационно-ракетного нападения. После терактов 11 сентября 2001 года система также контролирует движение всех невоенных летательных аппаратов в воздушном пространстве двух стран. В нее входят более 50 РЛС, расположенных на Аляске и вдоль всего побережья Канады. Данные об угрозах с орбиты предоставляет космическое командование США. Американский западный сектор включает ВВС национальной гвардии штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Оклахома, Орегон, Техас и Южная Дакота. В восточный сектор входят ВВС национальной гвардии федерального округа Колумбия (Вашингтон), штатов Алабама, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, Массачусетс, Нью-Джерси, Луизиана, Миннесота, Огайо, Флорида, Южная Каролина. Небольшие по размерам ВВС Канады включены в систему НОРАД целиком, как и 11-я воздушная армия США, развернутая на Аляске. Задачи НОРАД решают американские истребители F-15, F-16, F-22, самолеты ДРЛО Е-3, канадские истребители CF-188 (F-18).

Новая Зеландия против
" Новая Зеландия запретила заходить в свои порты кораблям ВМС США с ядерным оружием "
Еще один англосаксонский военный формат – блок ANZUS, включающий США, Австралию и Новую Зеландию. Он был создан в 1951 году и стал тогда своеобразным "тихоокеанским мини-НАТО". Существовал еще и блок ANZUK (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Малайзия, Сингапур), но он прожил всего пять лет (1971–1975). АНЗЮС отметился на корейской и вьетнамской войнах. Впрочем, участие Новой Зеландии во всех операциях англосаксов минимально, что объясняется не только ее весьма ограниченными возможностями, но и политической позицией. В 1986 году Новая Зеландия запретила заходить в свои порты кораблям ВМС США с ядерным оружием и ЯЭУ, что чуть не похоронило АНЗЮС. Кроме того, не только Новая Зеландия, но и Австралия не собираются воевать за Тайвань в случае агрессии Китая, хотя членство в АНЗЮС вроде бы их к этому обязывает. На данный момент блок существует в значительной степени формально.

Грузинская печаль Тайваня
С Тайванем у США имеется двусторонний договор об оказании ему военной помощи в случае внешнего нападения (притом что официально Вашингтон считает островное государство частью КНР). Но есть огромные сомнения в том, что США будут выполнять обязательства. НОАК теперь слишком сильна, война с Китаем обошлась бы Штатам чрезвычайно дорого, Тайвань этого не стоит. Если Пекин пойдет на силовой вариант присоединения острова и проведет операцию быстро, США вмешиваться не будут. Если же ВС Тайваня смогут оказать серьезное сопротивление, у Вашингтона возникнут большие политические проблемы, внешние и внутренние. Потому что договоры нужно выполнять. Иначе репутационные издержки могут оказаться тяжелее военных потерь – американцы и так уже слишком часто "кидают" союзников.

Аналогичные двусторонние соглашения об обороне у США существуют с Японией, Республикой Корея, Филиппинами, Израилем и Марокко. Причем все три восточноазиатские страны в настоящее время испытывают те же сомнения: вступят ли США в конфликт, если противником окажется Китай. А в Сеуле нет абсолютной уверенности даже в американской защите от КНДР. Отказ США защищать Грузию и Украину очень многих союзников Вашингтона навел на печальные размышления.

Союзник вне союза
В 1989 году в США официально введено положение об "основном союзнике вне НАТО". Такой статус может быть присвоен всего лишь распоряжением президента или министра обороны при согласии госсекретаря и дает соответствующей стране существенные преференции при получении американской военной помощи в различных ее формах. "Основными союзниками" сразу стали Австралия, Япония, Республика Корея, Израиль и Египет. В 90-е к ним добавились Новая Зеландия, Иордания и Аргентина. В первой половине 2000-х список расширился существенно: Филиппины, Таиланд, Пакистан, Кувейт, Бахрейн, Марокко. В 2010-х "основных союзников" стало 16 – за счет Афганистана и Туниса. Как видно, список полностью поглощает все предыдущие форматы, лишь Тайвань в нем отсутствует и именно потому, что в Вашингтоне очень сильно сомневаются в готовности его защищать.

ВС Афганистана, Туниса, Филиппин, Бахрейна, Кувейта и Аргентины обладают незначительным потенциалом, поэтому союз с ними весьма обременителен для США в военном отношении. ВС Пакистана, наоборот, очень сильны, но отношения Вашингтона с Исламабадом в последнее время резко испортились. Американцы "внезапно" заметили, что Пакистан всю жизнь поддерживал афганских талибов. Поэтому по-настоящему крепкими являются только содружество англосаксов и, конечно, "вечный" союз США и Израиля.

Александр Храмчихин,
заместитель директора Института политического и военного анализа
Опубликовано в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539293820
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