 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосЧиновники обещают "русскому миру" новые преференции, - Е.Трифонова
07:46 12.10.2018

Получить статус соотечественника украинцам становится все труднее

Власти РФ продолжают зазывать соотечественников на родину. Им обещают дополнительные преференции и различные упрощения при оформлении статуса. Но не решается основная проблема – такое применение чиновниками нынешних законов, которое препятствует легализации переселенцев. Это относится и к гражданам Украины. Похоже, в РФ им дают понять: свои проблемы решайте в собственной стране.

За 11 лет существования программы переселения ею сумели воспользоваться до 800 тыс. соотечественников, приехавших в основном из стран СНГ. Власти уверяют, что с каждым годом популярность программы растет. Если в первые шесть лет в Россию приезжало до 20 тыс. человек ежегодно, то теперь – более 135 тыс. в год.

И наибольший интерес к программе сейчас проявляют жители Украины – это 35% от общего числа переселенцев.

С самого верха российской власти сейчас соотечественникам обещаны различные преференции. Например, правительство внесло законопроект о праве подавать заявление на российское гражданство по месту пребывания, а не жительства, которого у многих переселенцев пока нет. В течение трех лет на организацию помощи по переезду и устройству на новом месте будет выделяться по 3 млрд руб. Обещаны также арендный жилищный фонд и увеличение суммы "подъемных", на что потребуется еще 900 млн руб. в год.

Однако эксперты указывают, что от радужных обещаний проблем у переселенцев меньше не становится. Например, в Госдуму продолжают поступать жалобы на невыполнимые бюрократические требования и частые злоупотребления со стороны миграционных служб. Скажем, первому зампреду комитета ГД по связям с соотечественниками Константину Затулину пришло обращение от украинца с юго-востока, который рассчитывал получить гражданство РФ как носитель русского языка. Однако ему отказали в приеме документов из-за просроченной фотографии в паспорте.

По данным МВД, украинцам вовсе не чинят никаких препятствий. Так, за первую половину 2018-го им выдано 61,2 тыс. патентов и разрешений на работу, оформлено 38,7 тыс. разрешений на временное проживание, 30,5 тыс. видов на жительство. Выдано гражданство 39,6 тыс. человек. Решения о продлении срока временного пребывания выданы 235,1 тыс., осуществлена постановка на учет по месту пребывания 858,2 тыс. граждан Украины. По словам Затулина, программа по переселению – это, безусловно, нужный документ. Однако с самого начала между декларациями и реальными механизмами возникли "правовые ножницы". Например, программа была принята на федеральном уровне, а ее реализацию поручили регионам.

Руководитель интеграционного центра "Миграция и закон" Дмитрий Михайлов сообщил "НГ", что за последние годы количество желающих получить российское гражданство увеличилось где-то в 4 раза, но еще быстрее растет количество отказов его выдавать. По словам Михайлова, зачастую "мотивировки" миграционных служб основываются на устаревших нормах закона. По его мнению, и новый закон выглядит косметической правкой: "Нужна иммиграционная амнистия, необходимо отменить положение, по которому дети, рожденные после 1991 года, не являются соотечественниками". Что касается украинцев, то эксперт допускает, что власти считают – людям в трудную минуту Россия уже помогла, и она не обязана содержать их и в дальнейшем.

Замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров пояснил "НГ", что в скором времени должен быть принят закон о придании статуса лицам без гражданства из числа соотечественников. Но он тоже назвал все нынешние изменения закона точечными: "В результате многие переселенцы из-за различных тупиковых требований вынуждены нарушать закон и подделывать документы". По поводу украинцев Бобров отметил, что он не сторонник их выдворения, но призвал ставить их в те же условия, что и обычных трудовых мигрантов.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
11.10.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539319560
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