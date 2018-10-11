 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Следы пропавшего саудовского журналиста Хашогги ведут к правящей династии, - "НГ"
07:49 12.10.2018

Принца Мухаммеда подозревают в проведении спецоперации в Турции

К скандалу вокруг саудовского журналиста, мистически пропавшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, мог быть причастен лично принц Мухаммед. Это следует из публикаций в западной прессе, согласно которым Эр-Рияд готовил спецоперацию по поимке оппозиционного репортера Джамаля Хашогги долгое время. Сейчас в случившемся пытаются разобраться США – один из главных союзников Саудовской Аравии.

О том, что наследный принц Саудовской Аравии может иметь непосредственное отношение к пропаже журналиста, следует из материалов Washington Post. По словам источников издания в американской разведке, принц Мухаммед лично отдал приказ об операции, в рамках которой Хашогги надо было заманить на территорию королевства. Высокопоставленные представители саудовской стороны неоднократно предлагали журналисту, известному откровениями о жизни правящего дома, вернуться на родину, однако эмигрировавший в США Хашогги не рассматривал эти предложения всерьез. Как отмечает Washington Post, саудовец рассказывал друзьям, что отвергал все предложения из-за недоверия руководству королевства. Американское издание при этом допускает, что исчезновение журналиста в генконсульстве в Стамбуле 2 октября в итоге стало "запасным планом" Эр-Рияда.

В случившемся пытаются разобраться и Соединенные Штаты. Как сообщил президент Дональд Трамп, в связи с расследованием "дела Хашогги" были проведены переговоры на высоком уровне с саудовским руководством. Трамп назвал исчезновение журналиста "очень плохой ситуацией" и выразил надежду, что он жив. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома пообещал, что прежде чем принимать какие-то решения в отношении саудовского руководства на фоне инцидента, нужно выяснить, что именно произошло. "Мы докопаемся до сути", – подчеркнул американский лидер. По его словам, следственная проверка ведется и силовыми ведомствами других стран, в том числе Турции. Трампу был задан вопрос, что произойдет между США и Саудовской Аравией в том случае, если Вашингтон придет к выводу, что в исчезновении Хашогги виновны правящие круги Эр-Рияда. Трамп ответил, что "был бы совсем не рад" подобному развитию событий.

Трамп был вынужден сделать какие-то заявления по этому поводу в связи с давлением законодательной власти. Известно, что сенаторы из Республиканской и Демократической партий направили американскому лидеру письмо с требованием найти виновного в исчезновении Хашогги и, в случае если возникнет необходимость, ввести санкции против всех ответственных лиц. Как отмечается в документе, который подписали свыше 20 сенаторов (сред них – члены комитета Сената по иностранным делам), речь идет о наложении ограничительных мер в рамках "глобального акта Магнитского", который связан со сферой прав человека. "Мы требуем, чтобы вы приняли решение по поводу санкций в соответствии с глобальным актом Магнитского по отношению к иностранцам, которые несут ответственность за подобное нарушение против господина Хашогги", – говорится в письме.

В экспертной среде полагают, что внешнеполитические последствия "дела Хашогги" могут оказаться серьезными для Эр-Рияда. "Я не уверен в том, что это повлияет на позиции принца Мухаммеда внутри Саудовской Аравии, по одной простой причине: гайки закручены, – заявил "НГ" профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. – Все силовые структуры находятся под его полным контролем. Это было достигнуто в ходе известных чисток, связанных с так называемой борьбой против коррупции в стране. Здесь нет какой-то серьезной внутренней оппозиции, в том числе в рамках семьи, которая могла бы поколебать принца Мухаммеда. Другой вопрос – внешняя сторона дела. Это серьезнее. Контакты с ним могут стать не очень выгодными для тех, кто эти контакты осуществляет. Есть последние заявления Трампа, в которых он говорил, что хочет тщательно разобраться в случае Хашогги и принять какое-то решение. Он будет разочарован, если саудовские власти окажутся виноваты".

Важным эксперт считает имиджевый аспект. Сконцентрировав власть в своих руках, принц Мухаммед пытался преподнести себя как инициатора важных реформ, в той или иной степени приближающих королевство к западному миру. Однако исчезновение Хашогги, отправившегося в саудовское консульство за бумагами по своему бракоразводному процессу, может серьезно подпортить репутацию саудовского правящего дома. Даже комментарии Эр-Рияда по поводу дела оппозиционного журналиста, известного своей борьбой за свободу слова в Саудовской Аравии, пока не демонстрируют его большую заинтересованность в расследовании. В королевстве звучали заявления об отсутствии каких-либо записей с камер видеонаблюдения у консульства. На их несостоятельность обратил внимание турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. "Разве возможно, чтобы в генконсульстве Саудовской Аравии не было системы видеонаблюдения? У них есть самые передовые системы. Пролетит птица, даже комар – эти системы все запишут", – отметил президент Турции.

Игорь Субботин

11.10.18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539319740
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