 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США ловят "шпионов Китая" в третьих странах, - В.Скосырев
07:51 12.10.2018

Обвинения против КНР американские спецслужбы подкрепили арестом в Бельгии

Авиационные технологии могли быть предметом внимания предполагаемого агента Китая.
Cначала заманили, потом посадили. Так спецслужбы США обошлись с китайским разведчиком, заподозренным в краже коммерческих секретов. Сейчас Сюй Яньцзюнь сидит в американской тюрьме и ждет суда. 10 октября ему было предъявлено обвинение. Это стало возможным после разработанной в Вашингтоне "многоходовки", из-за которой китайский агент оказался в Бельгии, откуда был экстрадирован за океан. Он якобы добывал тайны американских авиастроителей. Пекин назвал обвинение фабрикацией.

Американские чиновники сказали Washington Post, что подобная операция против Китая, по-видимому, не имеет прецедентов. Россиян, заподозренных в нелегальных сделках с оружием или других грехах, вывозили из Таиланда и прочих жарких стран в Америку, а китайцев не трогали. Теперь дошла очередь и до них.

Сообщение об аресте пришло как раз в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа усилила публичные нападки на Китай. На прошлой неделе, как отмечала "НГ" (см. номер от 10.10.18), вице-президент США Майкл Пенс обвинил китайцев в том, что они подрывают американские интересы на нескольких фронтах, в частности "оптом похищают американские технологии".

Министерство юстиции, сославшись на дело арестованного разведчика, дало более подробный комментарий о действиях КНР. Китай, заявило оно, стремится развивать свою экономику за счет американских фирм и ноу-хау. Обычно он использует хакеров. Но на сей раз китайцы прибегли к традиционному виду шпионажа, в том числе к вербовке сотрудников американских корпораций.

Помощник генерального прокурора США Джон Демерс заявил: "Нельзя терпеть, когда у нас крадут продукцию нашей интеллектуальной мощи. Мы не позволим, чтобы другая страна пожинала то, что не посеяла".

Тема китайского шпионажа и возможного вмешательства в выборы в Америке обсуждалась на заседании комитета по внутренней безопасности Сената. Отвечая на вопрос, кто представляет большую угрозу – Китай или Россия, генеральный директор ФБР Кристофер Рэй сказал: "Китай по многим направлениям воплощает самую широкую, самую сложную, самую долгосрочную угрозу для контрразведки, затрагивающую каждый сектор экономики США. Россия ведет сегодняшние бои, чтобы остаться игроком после падения СССР. Китай ведет бои завтрашнего дня".

По логике американских правоохранителей, КГБ Китая – как раз то ведомство, которое в первую очередь призвано внедряться в американские государственные и предпринимательские организации. КГБ отвечает за внешнюю разведку, контрразведку и безопасность политических институтов.

США утверждают, что Сюй Яньцзюнь занимает должность заместителя начальника отдела КГБ в провинции Цзянсу. Как видно из заявлений американских официальных лиц, его арестовали в Бельгии еще 1 апреля. А известило об этом СМИ Министерство юстиции только сейчас.

По версии Минюста, Сюй сосредоточился на работе с экспертами аэронавигационных компаний как в США, так и за их пределами. В частности, общался с сотрудниками компании GEAviation в Цинциннати. Эта компания разработала уникальные двигатели для реактивных самолетов. Она поставляла их корпорациям Boeing и Airbus.

Разведчик вербовал специалистов, предлагая им выступить в китайском университете и выдавая себя за представителя Ассоциации науки и технологий провинции Цзянсу. При этом ассоциация брала на себя все расходы и платила гонорары лекторам.

Максимальное наказание за заговор и попытку экономического шпионажа – 15 лет, а за попытку украсть коммерческие секреты – 10 лет.

Дело Сюя не единственное в своем роде. В сентябре был арестован китайский гражданин по имени Цзи Чаоцюнь, живший в Чикаго. Его обвиняют в передаче информации китайской разведке для вербовки восьми американцев.

Представитель МИД КНР Лу Кан назвал обвинения против Сюя чистой фабрикацией. "Мы надеемся, что американская сторона справедливо и в соответствии с законом обеспечит законные права гражданина Китая", – заявил дипломат.

Владимир Скосырев
11.10.18

Источник - ng.ru
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