Саудовской Аравии угрожает "акт Магнитского". Американские сенаторы обязали Трампа провести расследование

08:05 12.10.2018

Дональд Трамп опасается разрыва военных контрактов с Эр-Риядом



У президента США Дональда Трампа есть 120 дней на то, чтобы определиться, вводить ли санкции против Эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста The Washington Post, гражданина Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, выступавшего с критикой властей королевства. Жестких действий в рамках "акта Магнитского" потребовал от президента Трампа комитет по международным делам Сената США. Сенаторы подняли вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия. Впрочем, по словам Дональда Трампа, такой шаг навредит США.



Американские сенаторы обязали Дональда Трампа провести расследование исчезновения Джамаля Хашкаджи, известного критикой саудовских властей (в первую очередь наследного принца Мухаммеда бен Сальмана). О судьбе колумниста The Washington Post ничего не известно со 2 октября, когда он зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Официально Анкара не обвиняла Эр-Рияд в убийстве журналиста. Однако именно эту версию озвучивают в беседах со СМИ источники в турецкой полиции и властных кругах.



Сообщается, что приход Джамаля Хашкаджи в генконсульство зафиксировала камера на будке охраны. Записи того, как он выходит из здания, нет. Саудовские власти не смогли предоставить запись пребывания журналиста в генконсульстве и утверждают, что господин Хашкаджи исчез уже после того, как вышел оттуда. По данным турецких СМИ, у многих сотрудников генконсульства 2 октября был незапланированный выходной. Также известно, что в тот день в Стамбул из Эр-Рияда прибыли 15 саудовцев. Они пробыли в городе меньше суток, но успели посетить генконсульство. Имена этих людей опубликовала в среду турецкая газета Sabah. Среди них СМИ идентифицировали судмедэксперта департамента общей безопасности МВД Саудовской Аравии Мухаммеда ат-Тубайджи. Газета The New York Times ссылается на турецкие источники, которые утверждают: господин Хашкаджи мог быть убит в течение двух часов после входа в генконсульство, а его тело расчленено медицинской пилой, привезенной для этой цели. В то же время издание задается вопросом, почему 15 саудовцев позволили себя так быстро обнаружить, если действительно приехали в Стамбул с целью убийства. "Либо они были небрежны, либо хотели, чтобы их действия были обнаружены,- возможно, чтобы запугать других",- отмечает газета.



Почему Джамаль Хашкаджи был вынужден покинуть Саудовскую Аравию

Почему Джамаль Хашкаджи был вынужден покинуть Саудовскую Аравию

В письме, подписанном почти всеми членами сенатского комитета по международным делам и направленном в среду Дональду Трампу, содержится просьба рассмотреть возможность введения санкций в отношении всех причастных к исчезновению господина Хашкаджи. Сделать это можно в соответствии с "актом Магнитского". Президент обязан сообщить о результатах расследования в течение 120 дней после поступления запроса. Сенаторы выразили надежду, что Дональд Трамп примет во внимание всю имеющуюся информацию, включая ту, что касается действий "самых высокопоставленных лиц". Как утверждает The Washington Post, у американской разведки есть данные, что наследный принц Мухаммед бен Сальман хотел заманить журналиста в Эр-Рияд.



Единственный член комитета по международным делам, не подписавший письмо президенту - республиканец от штата Кентукки сенатор Рэнд Пол,- пообещал, что в случае подтверждения факта убийства Джамаля Хашкаджи сделает все, чтобы заблокировать в Сенате одобрение сделки на продажу саудитам американского оружия. Комментируя возможность такого развития событий, Дональд Трамп отметил, что это стало бы "горькой пилюлей" для США. Он пообещал выяснить, что произошло с саудовским журналистом.



Причастность властей королевства к исчезновению Джамаля Хашкаджи может стать ударом лично по президенту Трампу, который одной из своих внешнеполитических побед считает заключение многомиллиардных контрактов с Эр-Риядом.

Именно Саудовская Аравия стала первой страной, которую он посетил в качестве президента в мае 2017 года. Тогда власти двух стран подписали пакет соглашений о сотрудничестве на сумму около $400 млрд, включая оборонный контракт на рекордные $109,7 млрд. Эти договоренности предусматривают развитие и модернизацию вооруженных сил королевства - в частности, усовершенствование систем саудовской ПВО и "умного оружия" с локализацией производства других видов вооружений. Кроме того, США подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружения на сумму $350 млрд в течение десяти лет.



Максим Юсин - о том, как западные демократии проходят испытание Саудовской Аравией

Максим Юсин - о том, как западные демократии проходят испытание Саудовской Аравией

Ради этих контрактов президент США не стал поднимать в ходе визита традиционную для американцев тему о соблюдении прав человека. Избегал он ее и в дальнейшем, в ходе мартовского визита в США принца Мухаммеда бен Сальмана. Зато президент не преминул еще раз похвастаться заключенными контрактами, которые, по его словам, обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в США. Теперь в разговоре с королевской семьей Саудовской Аравии Дональду Трампу не удастся избежать темы прав человека. В интервью Fox News президенту уже пришлось пообещать, что он "разберется с ситуацией" вокруг блогера Раифа Бадави, отбывающего десятилетнее тюремное заключение за критику саудовских властей. Ранее Вашингтон не комментировал эту тему, даже когда Эр-Рияд поссорился с Оттавой и приостановил с ней сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Это произошло после того, как МИД Канады раскритиковал Эр-Рияд за аресты правозащитников, среди которых была сестра блогера Самар Бадави.



Учитывая, что Эр-Рияд присматривается не только к американскому, но и к российскому оружию, в частности системам С-400, Вашингтон старается действовать очень осторожно. Санкции могут поставить крест на всех достижениях президента Трампа. Он уже был вынужден признать: все указывает на то, что Эр-Рияд причастен к делу Джамаля Хашкаджи.



"Делать выводы насчет судьбы журналиста и причин его исчезновения до окончания расследования не следует. Но в любом случае нынешний расклад - это сильная головная боль для США, которые, с одной стороны, всегда говорят о демократических ценностях, а с другой - нередко закрывают на это глаза, особенно когда на кону стояли крупные контракты",- сказала "Ъ" советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина. Она также подчеркнула, что ситуация вокруг исчезновения журналиста может быть использована противниками Дональда Трампа в США для ослабления его позиций на фоне запланированных на 4 ноября выборов в Конгресс.

№187 от 12.10.2018, стр. 7

Марианна Беленькая