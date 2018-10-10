Раскулачивание по-пекински. В Китае рекордно сократилось число богачей

08:09 12.10.2018

Основатель Alibaba Джек Ма вновь стал богатейшим жителем страны



Число богатейших людей Китая (состояние которых превышает $290 млн) за последние 20 лет рекордно снизилось - до 1893 человек, следует из рейтинга журнала Hurun Report. Как отмечают авторы рейтинга, это вызвано замедлением китайской экономики и последствиями торговой войны между Китаем и США. Богатейшим жителем КНР во второй раз за четыре года стал основатель Alibaba Джек Ма. Его состояние за год выросло на $10 млрд - до $39 млрд



Основатель онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей Китая, составленный китайским журналом Hurun Report. В 2014 году господин Ма тоже был на первом месте. В рейтинг включены жители Китая с состоянием более 2 млрд юаней ($290 млн). В нынешнем году число китайцев, которые вошли в рейтинг, уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 11%, до 1893 человек. По словам создателя рейтинга Руперта Хогеверфа, это самое значительное снижение за все 20 лет его существования, что отражает "падение на фондовой бирже, замедление экономики и торговую войну между Китаем и США". В то же время сейчас людей с таким состоянием на 89% больше, чем пять лет назад, и в четыре раза больше, чем десять лет назад.



Состояние возглавившего рейтинг Джека Ма выросло за год на 35%, до $39 млрд. Напомним, месяц назад он сообщил, что через год уйдет на пенсию.

Второе место в рейтинге занял основатель второго по величине китайского девелопера Evergrande Group Сюй Цзяинь ($36 млрд).

Третье - основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма ($35 млрд).

На четвертом месте - основательница еще одной девелоперской компании, Country Garden, Элизабет Ян Хуэйянь ($22 млрд).

На пятом месте расположился основатель конгломерата Wanda Group Ван Цзяньлинь ($20 млрд).

Шестое место заняли руководители производителя бытовой техники Midea Хэ Сянцянь и Хэ Цзяньфэн ($19 млрд).

На седьмом - создатель службы доставки SF Express Ван Вэй ($17,5 млрд), а также руководитель строительной компании China Pacific Construction Янь Хао ($17,5 млрд).

На девятом - основатель поисковика Baidu Робин Ли и его жена Мелисса Ма ($17 млрд).

На десятом - основатель производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь ($16 млрд) и глава производителя кабелей и изделий из меди Amer International Group Ван Вэньинь.



В нынешнем году в рейтинге оказалось 219 новых имен (при этом его покинули 456 человек). Средний возраст вошедших в рейтинг - 55 лет (при этом есть десять человек, родившихся позже 1990 года, что на четыре больше, чем в прошлом году). Рекордным стало и число женщин в рейтинге: их в текущем году 28,7%. 60% вошедших в рейтинг людей возглавляют компании одной из четырех сфер - производственные, инвестиционные, технологические или связанные с недвижимостью. В рейтинге текущего года 620 долларовых миллиардеров.



Яна Рождественская

"Коммерсантъ" от 10.10.2018, 16:52