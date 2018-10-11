 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беглый банкир Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России, - Д.Ашимбаев
08:16 12.10.2018

Сам по себе Ж.Ертаев – фигура, которая постоянно находится в центре различного рода скандалов. "Вспомните историю с "Альянс банком", "Евразийским банком", с БТА Украины

Жомарт Ертаев – "пешка" в геополитической шахматной партии Казахстана и России. Именно такую роль отводит бывшему банкиру известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
"Ведь на самом деле речь идет о споре ряда хозяйствующих субъектов в Казахстане. Но как только Ертаев оказался в России и попросил политического убежища, а Москва отказалась экстрадировать его в Казахстан, в интернете началась информационная война. Одна часть комментаторов выступает за Ертаева, считая преследование властей заказным, другая часть обижается на Россию, которая, по их мнению, не соблюдает свои обязательства перед стратегическим партнером по Евразийскому экономическому союзу и другим интеграционным объединениям", - охарактеризовал для КазТАГ ситуацию вокруг бывшего банкира Д.Ашимбаев.
Надо признать, продолжает эксперт, что сам по себе Ж.Ертаев – фигура, которая постоянно находится в центре различного рода скандалов. "Вспомните историю с "Альянс банком", "Евразийским банком", с БТА Украины. И вот, несмотря на судебные ограничения занимать ответственные должности в банковской сфере, он становится консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki. И, если мне не изменяет память, фактически руководит этими (Bank RBK и Qazaq Banki - КазТАГ) банками", - отметил политолог.
А потом, подчеркнул Д.Ашимбаев, возникли проблемы у обоих банков. Еще в ноябре 2017 года председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова отметила, что причиной проблем RBK стал "бешеный рост кредитного и депозитного портфелей", тогда как Qazaq Banki столкнулся с внеплановым крупным оттоком клиентских средств.
"Нацбанк отобрал лицензию у Bank RBK и приостановил действие лицензии Qazaq Banki на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц. Но, анализируя все произошедшее, нельзя с уверенностью сказать, что именно Ертаев спровоцировал вышеупомянутые проблемы", - предполагает эксперт.
Конфликт, по словам политолога, довольно быстро приобрел политическую окраску, так как в число крупных акционеров Qazaq Banki входили довольно заметные люди (председатель совета директоров банка Бахыт Ибрагим, который приходится зятем премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву, и предприниматель Динмухамет Идрисов – КазТАГ). Понятно, что наличие таких фигур в качестве интересантов выводит конфликт на более высокий политический уровень", - убежден Д.Ашимбаев.
По его словам, проблемы с Bank RBK и Qazaq Banki - далеко не единичный случай. Сейчас разворачивается скандал вокруг "Цесна банка", а еще ранее рынок покинули четыре банка второго уровня. Понятно, что корень проблем - как раз в несправедливом, как некоторые из них считают, "распиле" бюджетных средств, которые постоянно идут транзитом через казахстанские банки. А так как денег в Казахстане в силу негативного влияния внешних факторов становится все меньше, борьба за еще имеющиеся финансовые потоки существенно обостряется, констатирует эксперт.
Именно обострившаяся борьба за еще имеющиеся финансовые потоки, по мнению политолога, и придает всем этим скандалам в банковской сфере определенную "пикантность".
Что же касается личности самого Ж.Ертаева, продолжает Д.Ашимбаев, то, несмотря на его амбиции, он никогда не был самостоятельным игроком. "Скорее менеджером определенной финансово-промышленной группы. Но так как Ертаев - человек публичный и за словом в карман не лезет, он стал драйвером всей этой обострившейся борьбы за финансовые потоки. Причем эффективным менеджером его трудно назвать, так как на его лицевом счету четыре посаженных банка", - отметил эксперт.
Политолог считает, что вся эта возня вокруг Ж.Ертаева "плохо попахивает".
"Власти обвиняют человека в том, что он украл $80 млн, тогда как сам фигурант это отрицает. А так как сторона обвинения материалы уголовного дела не предоставляет и общественность не в курсе имеющихся аргументов, сложно оценить степень вины человека. А думать и предполагать можно что угодно. Если в случае с Бахытом Ибрагимом, который экстрадирован из Германии и обвиняется в хищении денежных средств, все более-менее понятно, так как материалы опубликованы в доступной среде, то понять, что на самом деле происходит вокруг Ж.Ертаева, в здравом уме просто нереально. Хотя можно, если провести серьезную юридическую экспертизу", - считает Д.Ашимбаев.
Что же касается вопроса экстрадиции Ж.Ертаева из России в Казахстан, полагает эксперт, то он крайне сложный. Казахстан не выдал Китаю Сайрагуль Сауытбай, обвиненную в незаконном пересечении границы. Казахстан не выдал Китаю, Россия не выдала Казахстану, как говорится, ничего личного, подчеркнул политолог.
По его мнению, более примечательным является другое наблюдение. Любой конфликт между Казахстаном и Россией, будь то криминальный, коррупционный, уголовный или хозяйственный, сразу же приобретает некую политическую окраску. Можно вспомнить проблемы между сельскохозяйственными ведомствами Казахстана и России. Например, в конце июля казахстанский минсельхоз ограничил ввоз курицы из России, есть другие случаи, когда россияне закрывали свой рынок для казахстанской продукции или Казахстан закрывал свой рынок для российской продукции, напоминает Д.Ашимбаев.
И потом, по его словам, далеко не все в Астане хотят выдачи Ж.Ертаева Казахстану. "Предполагаю, что неким силам внутри Казахстана выгодно, чтобы конфликт длился как можно дольше и как-то повлиял на расклад сил внутри Акорды. Их оппонентам выгодно обратное: побыстрее заполучить Ертаева, осудить и как можно скорее замять вопрос", - высказал свои предположения эксперт.
При этом политолог проводит прямую аналогию между делом Мухтара Аблязова и делом Ж.Ертаева.
"Вспомните дело по экстрадиции М. Аблязова. Поначалу Казахстан оказывал определенное давление на Францию с целью заполучить бывшего банкира, потом о нем стало поступать все меньше информации, затем его явно "снимают с крючка", отпускают и он остался фигурой внутриполитического пространства. Теперь есть информация, что он работает на определенные силы в Астане, и его обращения через социальные сети преследуют определенные политические цели. То же самое, но в несколько иной вариации, может случиться и с Ертаевым", - считает политолог.
С другой стороны, продолжил эксперт, есть интересы и самой России. "Ертаев может быть для нее картой в геополитической игре с Казахстаном. Вероятно, некоторые демарши официальной Астаны могут не нравиться Кремлю", - резюмировал Д.Ашимбаев.

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539321360
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