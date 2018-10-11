 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.10.2018
12:47  Индия встала на путь возможного конфликта с Пакистаном? - Шаши Тарур
12:45  Альянсу между США и Саудовской Аравией грозит раскол, - Мохаммад Баззи
12:43  В Евразии может появиться свой парламент. Кому он нужен?
12:42  Как живет единственный узбекский театр Таджикистана?
12:40  Главный козырь Кремля: ржавые бомбы и тупые кадры. Дядя Сэм глубоко задумался о будущем…, - К.Душенов
08:59  Посидим.., по-охаем. Саммит глав правительств ШОС открывается в Душанбе
08:56  "В кадровой кыр-политике дефицита нет. Просто отбор кадров проводится неправильно", - Жениш Молдокматов
08:52  Появятся ли в Ливии росийские "ихтамнеты"? - А.Запольскис
08:46  Варфоломеевский день. Турецкий удар по православию, - А.Калашников
08:44  Кто и зачем "убил" в Турции журналиста Хашогги, - Ш.Султанов
08:16  Беглый банкир Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России, - Д.Ашимбаев
08:09  Раскулачивание по-пекински. В Китае рекордно сократилось число богачей
08:05  Саудовской Аравии угрожает "акт Магнитского". Американские сенаторы обязали Трампа провести расследование
07:51  США ловят "шпионов Китая" в третьих странах, - В.Скосырев
07:49  Следы пропавшего саудовского журналиста Хашогги ведут к правящей династии, - "НГ"
07:46  РосЧиновники обещают "русскому миру" новые преференции, - Е.Трифонова
00:45  Олигархи, бойтесь: Британия начинает трясти мутных "инвесторов" из пост-СССР, - Wall Street Journal
00:37  Большинство военных союзов ни к чему не обязывает, - А.Храмчихин
00:27  Каждый пятый кыргызстанец живет в бедности, - 24.kg
00:17  Блеск и нищета дипломатии США. "Большой конфликт" на Дальнем Востоке вступает в блоковую фазу, - В.Павленко
00:02  Рог с обострениями. Джихадисты осваивают новую африканскую базу, - Е.Сатановский
Четверг, 11.10.2018
19:06  Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке
18:12  Бандитский Сарыагаш - самый криминальный район Казахстана, - Я.Чулаков
17:00  Лидеры российского крыла "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Татарстане
16:41  Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике детишек дошкольного возраста
16:36  Турецкий патриарх не дал Украине автокефалии, но заявил о "незаконной аннексии" Киевской Митрополии Россией в 1686 году
15:52  ЧП в аэропорту Душанбе: пьяный подполковник Саадиев подстрелил майора Алиева
15:48  Мэрилин Йосефсон - новый посол ЕвроСоюза в Таджикистане
14:46  Елбасы поменял начальника своей Службы госохраны
14:19  Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров - мировое господство
14:15  Пересвет победит, - Александр Проханов
14:14  США погрязли в долгах по самым разным кредитам. Не экономика, а жульнический механизм, - В.Катасонов
14:12  США увеличивают поставки военной техники Таджикистану, - А.Пахолин
14:08  Экономика Кыргызстана начала расти (в какую сторону?)
14:07  Foreign Policy: ИГИЛ готовит почву для реванша в Ираке и Сирии
14:06  Удержаться на пике: скоро ли в России закончится нефть, - Д.Мигунов
13:57  Шлем джунгарского хунтайджи Шуно Дабо с свастикой на лбу - гордость Кызылординского музея
13:56  Asia Times: США и Китай оказались на грани войны в Южно-Китайском море?
13:54  Предательская коллизия: почему Россия собирается выдать на расправу узбекского героя Донбасса Руслана Бабажанова
12:21  Недолет. "Союз МС-10" аварийно плюхнулся в джезказганскую степь: все живы
12:14  Арм-премьер Пашинян уходит в отставку. Чтобы выиграть декабрьские выборы
12:10  Мир приступает к дележу американского наследства, - А.Халдей
12:08  В поисках счастья. Чего вы не найдете в новом романе Пелевина, - Исраэль Шамир
11:19  ДЧС Алматы опроверг прогноз биофизика Виктора Инюшина о возможном землетрясении
10:53  С 1992 года Кыргызстан получил и растырил грантов и кредитов на сумму $10 млрд
09:44  Борцы с "российским злом": для чего существует ГУАМ, - И.Чхеидзе
09:23  Президент Жээнбеков поставил задачу - все граждане должны знать кыргызский язык
08:55  "Белым вход воспрещен": во Франции развивается расизм наоборот, - И.Гашков
08:48  В Администрации Елбасы сегодня сложилась коалиция вынужденных соратников, - Д.Ашимбаев
08:44  При семейно-клановом правлении Акаева, звание заслуженный работник промышленности, стоило $3 тыс., - Р.Умбеталиев
08:36  Логичное завершение скандала. Минсобес Киргизии Таалайгуль Исакунова отправлена в отставку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто и зачем "убил" в Турции журналиста Хашогги, - Ш.Султанов
08:44 12.10.2018

Кто и зачем "убил" в Турции саудовца Джамала Хашкаджи
The Washington Post обвиняет в убийстве или похищении журналиста лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Хашкаджи, по мнению газеты, был "выдающимся критиком правительства Саудовской Аравии и Мухаммеда в частности"

Правда.Ру, 11 октября

Кто и зачем устранил из большой политики саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, "Правде.Ру" рассказал президент Центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиль Султанов.
Напомним, что колумнист The Washington Post Джамал Хашкаджи (другой вариант - Хашогги) исчез на прошлой неделе после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы взять справку о разводе. Турецкие чиновники говорят, что он стал жертвой группы саудовского спецназа, потому что отказался следовать домой - в Саудовскую Аравию. Якобы тело журналиста было расчленено и вывезено диппочтой.
Сама The Washington Post обвиняет в убийстве или похищении журналиста лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Хашкаджи, по мнению газеты, был "выдающимся критиком правительства Саудовской Аравии и Мухаммеда в частности". Несколько друзей журналиста сказали, что за последние четыре месяца высокопоставленные саудовские чиновники, близкие к наследному принцу, звали его домой и предлагали защиту и даже отличную работу, но он отказался.
Тем не менее, замечает газета, при всей своей критике саудовского режима журналист не всегда выступал против политики Мухаммеда, он видел позитивные изменения, включая ослабление "культурных ограничений" в Саудовской Аравии.
У органов разведки США есть "обязанность предупреждать" людей, которые могут быть похищены, серьезно ранены или убиты в соответствии с директивой, подписанной в 2015 году. Правило распространяется на всех, независимо от того, является ли лицо гражданином США, или нет. Значит, делает вывод газета, это явный промах разведки и большая проблема для Дональда Трампа, потому что Мухаммед "особенно близок к Джареду Кушнеру, зятю президента Трампа и его старшему советнику".
Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиль Султанов, королевская семья Саудов насчитывает около 25 тысяч человек, которые объединены приблизительно в семь или восемь ключевых кланов. Сейчас представители одной из семей, клана Судейри, главой которой является нынешний малик король Салман, пропихивают на трон его сына Мухаммеда. Но остальные кланы с этим не согласны.
Клановая борьба резко обострилась "особенно после того, как в августе-сентябре Мухаммед бен Салман начал очередную чистку среди приближенных". Джамал Хашкаджи, пояснил эксперт "Правды.Ру", - это не просто журналист, он близок к клану Турки, соперничающему с кланом Судейри. Из этого клана больше всего известен Бандар бен Султан, бывший посол Саудовской Аравии в США, который сейчас находится под домашним арестом в Эр-Рияде. Бандар и Хашкаджи - очень хорошие друзья. Второй влиятельный человек из этого клана, Турки ибн Фейсал, возглавлял разведку Саудовской Аравии. У него очень широкие связи в США, и Хашкаджи тоже с ним дружил, отметил Шамиль Султанов в интервью "Правде.Ру".
"Хашогги продвигал интересы клана Турки в США, выражая неприязнь к тем методам, которые использует Мухаммед бен Салман", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". По его мнению, скорее всего, это не убийство, а похищение. И журналиста вывезли в Саудовскую Аравию, "поскольку у Мухаммеда есть подозрения, что Бандар проводит подрывную работу, настраивая американский истеблишмент против нынешнего короля и его наследника".
Это удар по Дональду Трампу, полагает эксперт "Правды.Ру", поскольку Мухаммад и его отец считаются его хорошими друзьями. "Дочка Трампа в 2017 году получила официальную взятку от саудовцев - сто миллионов долларов в ее фонд. Но на Ближнем Востоке ходят разговоры (кстати, об этом писал и сам Хашкаджи), что саудовцы дали Трампу один миллиард долларов наличными!" - добавил Шамиль Султанов в интервью "Правде.Ру".
"Их погрузили в чемодане на яхту и увезли", - отметил Шамиль Султанов для "Правды.Ру". По его словам, Трамп будет вынужден наложить санкции на Мухаммада, как того просят сенаторы, если будет доказана его причастность. "Это долгосрочный скандал, и в нем могут всплыть самые неприятные вещи, в том числе про взятки", - считает эксперт "Правды.Ру".
Есть очень важный момент: Хашкаджи в одной из статей в "Вашингтон пост" написал, что он знает кое-какие вещи, связанные с участием Саудовской Аравии в событиях 11 сентября 2001 года. Это тоже может быть причиной похищения, так как в то время Салман был министром обороны и, вполне возможно, "у журналиста были сенсационные материалы, касающиеся роли Салмана в этой большой провокации США", сообщил Шамиль Султанов "Правде.Ру".
События пришлись очень кстати для Реджепа Эрдогана, продолжил эксперт "Правды.Ру". Эрдоган заявил, обращаясь к Эр-Рияду: "Ребята, наши спецслужбы что-то накопали - давайте договариваться". "Дело даже не в деньгах. Отношения между саудовцами и турками очень сложные. Поэтому Эрдогану нужна самостоятельная игра, чтобы посмотреть, как они отреагируют, и воздействовать на определенные свои связи в Америке, Европе и т. д. Любой умелый политик любой скандал может повернуть в свою пользу, как бы цинично это ни звучало", - сделал для "Правды.Ру" вывод Шамиль Султанов.
Добавим, что в масштабный региональный скандал вовлекается государство, которое является вторым производителем и главным экспортером нефти, контролирующим мировые цены на нее. Поэтому надо ждать, что глобальные риски вырастут. Однако беспокоиться особенно не стоит, поскольку саудитам можно делать все что угодно, пока у них с США есть общий враг - Иран. Вот почему дело Хашкаджи по санкционному и любому другому эффекту никогда не станет "делом Скрипалей".

Источник - Правда.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539323040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №768
- VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Экспертного совета по экономике
- В Мажилисе презентованы поправки в бюджет 2018-2020
- Банки надо поддержать – в том числе пенсионными деньгами
- Послание Президента показало анахронизм налоговой политики и изворотливость госорганов в вопросах штрафов и пеня на предпринимателей
- Индекс промышленного производства составил 104,8%
- Экспертное мнение: Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  