Кто и зачем "убил" в Турции журналиста Хашогги, - Ш.Султанов

08:44 12.10.2018

Кто и зачем "убил" в Турции саудовца Джамала Хашкаджи

The Washington Post обвиняет в убийстве или похищении журналиста лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Хашкаджи, по мнению газеты, был "выдающимся критиком правительства Саудовской Аравии и Мухаммеда в частности"



Правда.Ру, 11 октября



Кто и зачем устранил из большой политики саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, "Правде.Ру" рассказал президент Центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиль Султанов.

Напомним, что колумнист The Washington Post Джамал Хашкаджи (другой вариант - Хашогги) исчез на прошлой неделе после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы взять справку о разводе. Турецкие чиновники говорят, что он стал жертвой группы саудовского спецназа, потому что отказался следовать домой - в Саудовскую Аравию. Якобы тело журналиста было расчленено и вывезено диппочтой.

Сама The Washington Post обвиняет в убийстве или похищении журналиста лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Хашкаджи, по мнению газеты, был "выдающимся критиком правительства Саудовской Аравии и Мухаммеда в частности". Несколько друзей журналиста сказали, что за последние четыре месяца высокопоставленные саудовские чиновники, близкие к наследному принцу, звали его домой и предлагали защиту и даже отличную работу, но он отказался.

Тем не менее, замечает газета, при всей своей критике саудовского режима журналист не всегда выступал против политики Мухаммеда, он видел позитивные изменения, включая ослабление "культурных ограничений" в Саудовской Аравии.

У органов разведки США есть "обязанность предупреждать" людей, которые могут быть похищены, серьезно ранены или убиты в соответствии с директивой, подписанной в 2015 году. Правило распространяется на всех, независимо от того, является ли лицо гражданином США, или нет. Значит, делает вывод газета, это явный промах разведки и большая проблема для Дональда Трампа, потому что Мухаммед "особенно близок к Джареду Кушнеру, зятю президента Трампа и его старшему советнику".

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиль Султанов, королевская семья Саудов насчитывает около 25 тысяч человек, которые объединены приблизительно в семь или восемь ключевых кланов. Сейчас представители одной из семей, клана Судейри, главой которой является нынешний малик король Салман, пропихивают на трон его сына Мухаммеда. Но остальные кланы с этим не согласны.

Клановая борьба резко обострилась "особенно после того, как в августе-сентябре Мухаммед бен Салман начал очередную чистку среди приближенных". Джамал Хашкаджи, пояснил эксперт "Правды.Ру", - это не просто журналист, он близок к клану Турки, соперничающему с кланом Судейри. Из этого клана больше всего известен Бандар бен Султан, бывший посол Саудовской Аравии в США, который сейчас находится под домашним арестом в Эр-Рияде. Бандар и Хашкаджи - очень хорошие друзья. Второй влиятельный человек из этого клана, Турки ибн Фейсал, возглавлял разведку Саудовской Аравии. У него очень широкие связи в США, и Хашкаджи тоже с ним дружил, отметил Шамиль Султанов в интервью "Правде.Ру".

"Хашогги продвигал интересы клана Турки в США, выражая неприязнь к тем методам, которые использует Мухаммед бен Салман", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". По его мнению, скорее всего, это не убийство, а похищение. И журналиста вывезли в Саудовскую Аравию, "поскольку у Мухаммеда есть подозрения, что Бандар проводит подрывную работу, настраивая американский истеблишмент против нынешнего короля и его наследника".

Это удар по Дональду Трампу, полагает эксперт "Правды.Ру", поскольку Мухаммад и его отец считаются его хорошими друзьями. "Дочка Трампа в 2017 году получила официальную взятку от саудовцев - сто миллионов долларов в ее фонд. Но на Ближнем Востоке ходят разговоры (кстати, об этом писал и сам Хашкаджи), что саудовцы дали Трампу один миллиард долларов наличными!" - добавил Шамиль Султанов в интервью "Правде.Ру".

"Их погрузили в чемодане на яхту и увезли", - отметил Шамиль Султанов для "Правды.Ру". По его словам, Трамп будет вынужден наложить санкции на Мухаммада, как того просят сенаторы, если будет доказана его причастность. "Это долгосрочный скандал, и в нем могут всплыть самые неприятные вещи, в том числе про взятки", - считает эксперт "Правды.Ру".

Есть очень важный момент: Хашкаджи в одной из статей в "Вашингтон пост" написал, что он знает кое-какие вещи, связанные с участием Саудовской Аравии в событиях 11 сентября 2001 года. Это тоже может быть причиной похищения, так как в то время Салман был министром обороны и, вполне возможно, "у журналиста были сенсационные материалы, касающиеся роли Салмана в этой большой провокации США", сообщил Шамиль Султанов "Правде.Ру".

События пришлись очень кстати для Реджепа Эрдогана, продолжил эксперт "Правды.Ру". Эрдоган заявил, обращаясь к Эр-Рияду: "Ребята, наши спецслужбы что-то накопали - давайте договариваться". "Дело даже не в деньгах. Отношения между саудовцами и турками очень сложные. Поэтому Эрдогану нужна самостоятельная игра, чтобы посмотреть, как они отреагируют, и воздействовать на определенные свои связи в Америке, Европе и т. д. Любой умелый политик любой скандал может повернуть в свою пользу, как бы цинично это ни звучало", - сделал для "Правды.Ру" вывод Шамиль Султанов.

Добавим, что в масштабный региональный скандал вовлекается государство, которое является вторым производителем и главным экспортером нефти, контролирующим мировые цены на нее. Поэтому надо ждать, что глобальные риски вырастут. Однако беспокоиться особенно не стоит, поскольку саудитам можно делать все что угодно, пока у них с США есть общий враг - Иран. Вот почему дело Хашкаджи по санкционному и любому другому эффекту никогда не станет "делом Скрипалей".