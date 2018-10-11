 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Варфоломеевский день. Турецкий удар по православию, - А.Калашников
08:46 12.10.2018

ВАРФОЛОМЕЕВСКИЙ ДЕНЬ: ЗАДЕРЖКИ С УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛИЕЙ
Константинопольский патриархат лихорадит от раскольнической сервильности

При рассмотрении Константинопольским патриархатом вопроса о предоставлении автокефалии Православной церкви на Украине великое смущение случилось не только в этом патриархате, но и во всем Православном мире. По итогам второго дня заседания Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле по этому вопросу решения не принято.

"Поступают очень осторожные сигналы того, что церковного раскола в Украине не будет, - сообщил в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Василий Волга. – Закончились вторые сутки Синода вселенского патриархата. Ничего утешительного для раскольников пока Синод не принял. Вспышками проходит информация о том, что вопрос о предоставлении Томаса Украине сняли вообще".

Волга отметил также: "Говорят, что многие иерархи в самом Вселенском патриархате выступили против раскола. Некоторые просто отказались ехать на заседание своего же Синода, дабы не принимать участие в таком богохульстве, и дабы не быть причиной раскола. Дабы не пойти против Самого Христа, который молил Отца Своего о церковном единстве: "Да будут все едино, как Ты, Отче во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня". Ин.17:21. Молимся православные".

На самом деле из Греции поступает тревожная информация о расколе по украинскому вопросу не только среди иерархов, но и афонских монахов. Отсутствует единомыслие и среди глав поместных церквей.

Православные церкви России, Белоруссии и других стран перестали поминать патриарха Константинопольского Варфоломея и приостановили общение с этим патриархатом. Однако не все так поступили, хотя и среди них есть сомневающиеся в соответствии политики Варфоломея каноническому праву.

По итогам второго дня Синода Константинопольского патриархата, как сообщили 10 октября СМИ, митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис) заявил, что решение проблемы украинской автокефалии отложено. Последние известия с Фанара или от инсайдеров еще не поступили, однако и без известий о томосе ясно, что оказались правы констатировавшие: Православие переживает самый крупный раскол после 1054 года, когда от единой церкви откололась Католическая церковь.

Проблема томоса связана еще и с тем, что Украинская Православная Церковь – каноническая территория Московского патриархата, что патриархат Константинопольский признавал веками и осенью 2018 года внезапно признавать перестал. Каноническая УПЦ (МП) не обращалась за томосом (автокефалией) в Константинопольский патриархат, а остальные называющие себя "православными" неканонические образования для Православной церкви не существуют.

По одной из версий, Варфоломей собирался предоставлять право на самоуправление с переподчинением с Москвы на Фанар (то есть на Константинопольский патриархат) еще только задуманной, не созданной объединенной структуре. Парадокс в том, что УПЦ не признает раскольников и патриарх Варфоломей тоже – миссия как бы невыполнима.

Однако не за отсутствие результата уплачены большие деньги. Сегодня, 11 октября, как сообщает пресс-секретарь отколовшейся от УПЦ (МП) структуры под названием "УПЦ Киевского патриархата) Евстратий Зоря, Синод Константинопольского патриархата принял два решения, которыми запускается процедура томоса для украинских раскольников.

"Первое решение, которое принял синод Константинопольского патриархата - это удовлетворение апелляции Михаила Денисенко, именуемого себя патриархом Киевским Филаретом и апелляции митрополита Макария, который возглавляет Украинскую автокефальную церковь, - сообщает ИА Regnum. - Второе решение - признание якобы незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской православной церковью в 1686 году".

Издание напомнило, что ранее Константинопольский патриархат как бы снял анафему с лидера УПЦ (МП) "митрополита Филарета" и предстоятеля еще одной неканоничной, самосвятской структуры - "Украинской автокефальной церкви", "митрополита Макария". Хотя снять эту анафему может только Московский патриархат, в подчинении которого находятся Русская, Белорусская, Украинская и другие православные церкви. Константинопольский патриархат весьма нервно реагирует даже на намеки на что-то подобное относительно своей территории.

Во всей этой истории абсурда совершенно четко просматривается политический заказ из Киева, поддержанный Вашингтоном. Константинопольский патриарх не впервые пытается объединить вокруг себя как можно большее количество структур, даже сектантских, соперничая с РПЦ.

Однако самое печальное в другом: несчастная Украина сегодня – это почти четыре десятка миллионов людей, по большей части считающих себя православными и по большей части не вникающих в такие "частности", как принадлежность храма к тому или иному патриархату. Главный враг Православия на Украине – не раскольник Порошенко или анафема Денисенко, а суеверие.

Автандил Калашников
11 октября 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539323160
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