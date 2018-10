Появятся ли в Ливии росийские "ихтамнеты"? - А.Запольскис

08:52 12.10.2018

ПОЯВЯТСЯ ЛИ В ЛИВИИ НАШИ "ИХТАМНЕТЫ"?

Сирия-Ливия: Россия готова взять под контроль все Средиземное море и выдавить англосаксов из региона



Газета The Sun сообщила о начавшейся в течение нескольких последних месяцев секретной переброске российских воинских подразделений в Ливию для оказания непосредственной помощи армии Халифы Хафтара. В статье упоминается о нескольких десятках спецназовцев Главного управления Генерального штаба МО РФ, ранее известного как ГРУ.



Газета ссылается на некие неназванные источники в британском правительстве и разведывательных службах. Сообщается о создании в Ливии двух российских военных баз (в Тобруке и Бенгази), охраняемых сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", куда отгружаются тяжелые вооружения для частей фельдмаршала Хафтара.



Министерство обороны Российской Федерации все это отрицает. Москва действительно участвует в процессе ливийского урегулирования, однако занимает нейтральную позицию по отношению ко всем сторонам, коих там только самых официально главных две, а так больше полутора десятков, если считать местные племенные формирования, контролирующие свои территории. Исключение составляют лишь исламистские вооруженные группировки, относящиеся к Исламскому государству (организации запрещенной в РФ). С этими вопрос однозначный.



И вот тут, как говорится, нашла коса на камень. С одной стороны, британский ежедневный таблоид, при всей своей несомненной огромной популярности (тираж в декабре 2016 года составил 1,611 млн экземпляров в день), является изданием откровенно желтым, специализирующимся на звездных скандалах, разного рода склоках и прочей "пикантности". Так что на серьезную аналитику он претендовать никак не может.



Однако принадлежит газета корпорации News Corp известного медиамагната Руперта Мердока и управляется компанией News UK, которая публикует и куда более солидные The Times и The Sunday Times. Ряд серьезных источников полагает, что желтизна The Sun нисколько не помешала изданию сыграть решающую (или близкую к решающей) роль в избрании Маргарет Тетчер и последующей поддержке ее курса среди "простых граждан Острова".



Но все равно, кроме какой-то абстрактной отсылки к "неназванным источникам" в статье больше ничего нет. А после истории со Скрипалями тут даже официальные заявления лиц уровня премьер-министра страны порой вызывают, мягко скажем, глубокое недоумение пополам с гомерическим хохотом. Так что российская ссылка на статус газеты как основание не понимать - что тут комментировать - более чем уместна.



В то же время есть у медали и другая, не менее важная, сторона. Хотим мы того или нет, но с проблемой Ближнего Востока нам в любом случае что-то делать надо. Оснований существует минимум три.



Первое – геополитическое. Пока главным доминантом в регионе был коллективный Запад, он в целом являлся агрессивно антироссийским. При всех сложных внутренних проблемах, свои экспансионистские "игры" на нашем Северном Кавказе и даже в Татарстане, а в конце 90-ых местами и в некоторых точках Краснодарского края, пытались играть Саудовская Аравия, Катар, Оман, Эмираты и Турция. Каждые со своими целями, но все вместе – против нас. Таким образом, восстановление российского влияния там является задачей, прежде всего, обеспечения нашей собственной национальной безопасности.



Попытка США перекроить сложившуюся геополитическую структуру Ближнего Востока посредством Арабской весны привела к разрушению стабильных светских государств и обострению агрессивности исламского радикализма, едва не закончившемуся созданием полусредневекового Халифата, претендовавшего на власть над территорией не только Ближнего Востока, но и Европы, Кавказа, Средней Азии и даже части Центральной России. Ликвидация этой угрозы в месте ее возникновения тоже к обеспечению нашей национальной безопасности имеет самое непосредственное значение.



Ну, и третье – экономика. Уход Америки из региона (о причинах можно поговорить отдельно) ставит вопрос его последующей принадлежности к чьему-либо экономическому кластеру. Неспособность Западной Европы (в первую очередь, Франции и Британии, тем более Германии) занять место лидера очевидна. Таким образом, вопрос стоит довольно однозначно: экономически интегрировать регион и на этом зарабатывать будет Москва или Пекин. Третьего не дано.



Учитывая нынешние геополитические тенденции, именно Россия остро нуждается в расширении "своего" экономического ареала. Так что по любому Ближний Восток "надо брать". Что, собственно, мы уже третий год успешно делаем.



Задача первого этапа - в Сирии - на данный момент уже практически решена. Нет, в целом, там еще своих забот хватит года на полтора-два. Одно выталкивание США из-за Евфрата потребует множества усилий, но общая динамика развития событий сомнений в успехе не оставляет.



Таким образом, настало время задуматься о следующем шаге, который, в общем, достаточно очевиден. После Сирии, наиболее нуждающейся в восстановлении порядка страной региона является Ливия.



Только "сирийский" сценарий для нее не годится. Официальных правительств в стране два. Одно создано в Триполи с помощью Совбеза ООН, а точнее усилиями США и западных страны, в первую очередь, Италии и Франции. Официально оно считается правительством национального единства, но по факту контролирует лишь небольшую часть на юге страны и обладает достаточно небольшими вооруженными силами, качеством не отличающихся. Да и особой поддержкой местных национальных и этнических формирований тоже. Тем не менее, официально на Западе более легитимными считаются они.



С другой стороны, как по размеру подконтрольной территории, так и по прочим факторам, включая военные и военно-политические, значительно большее существенным центром власти в нынешней Ливии является правительство в Триполи, возникшее из перебравшегося туда парламента страны. Маршал Халиф Хафтар командует их вооруженными силами. Впрочем, учитывая специфику региона, тут, скорее, он собственной армией поддерживает правительство в Триполи и фактически его возглавляет. Во всяком случае, международные переговоры он ведет как полномочный его представитель.



Как было сказано выше, Москва в этой сложной партии, где местные племенные шейхи играют порой роль не уступающую президентам, ставит целью, прежде всего, стабилизацию положения и восстановление национального и государственного единства страны. Для чего поддерживает контакты со всеми участниками. Но уже очевидно, что просто так они там между собой договориться не способны. Почему – тема отдельная и большая, ведущая еще к началу правления Каддафи.



Главное, что без появления достаточно сильного лидера, каким и был бывший глава Ливии, обладающего достаточными ресурсами, страна назад не объединится. А ее раздробленность является богатой питательной средой, в том числе, для исламского радикализма. Следовательно, оказать некоторую "помощь" наиболее перспективному кандидату является шагом вполне логичным во всех смыслах.



Другой вопрос, что войти открыто, как в Сирию, мы туда не можем. У Тобрука для этого недостает легитимности. А вот прислать инструкторов для повышения боевых качеств местных частей и организовать обучение командного состава – очень даже вполне. Тем более, что посредством инструмента частных военных компаний точно то же самое на Ближнем Востоке, включая Ливию, не особенно таясь, делают французы и мелкобриты. Нам тогда почему нельзя?



Таким образом, очень даже может быть, что статья в британском таблоиде относится к категории "нет дыма без огня". В конце концов, "близкий к ливийским властям источник" подтвердил РБК "российскую военную активность в регионе". В конце концов, решать-то проблему как-то надо... Но официально нас там, конечно же, пока нет.



Александр Запольскис

11 октября 2018