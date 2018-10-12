"В кадровой кыр-политике дефицита нет. Просто отбор кадров проводится неправильно", - Жениш Молдокматов

08:56 12.10.2018

Молдокматов: Отбор кадров проводится неправильно



В кадровой политике дефицита нет. Просто отбор кадров проводится неправильно. Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил председатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов.



По его словам, в стране хромает кадровый отбор. Достойные кадры не вовлекаются в процесс отбора или же разнятся их точки зрения с властью:



"Чтобы попасть на должность, надо быть членом какой-либо партии или же в хороших отношениях с партийным лидером. Государственная кадровая служба работает формально. Депутаты парламента не дают работать этой службе. Нет ответственности при назначении кадров. Например, подали голос по министру социального развития глава правительства, или Жогорку Кенеш, или Государственная кадровая служба? Нет. Министры не отвечают за своих подчиненных. Почему не принимают меры, когда пишут заявление об уходе и покидает работу с видом "что вы сможете сделать?"



Молдокматов отметил, что в данное время государством руководят дети и внуки тех, кто был во власти в 1950-60 гг. и все приходят силой денег.



"Несмотря на дефицит бюджета на поездки чиновников за рубеж потрачено 698 млн сомов. Почему Кадровая служба не подаст президенту предложение по данному поводу? Необходимо отдать обучение кадров одному органу, иначе Минобразования на обучение кадров потратила 44 млн сомов. Если это ведомство поглубже проверить, как Минсоцразвития, тоже может возникнуть скандал", - заявил политик.



Очень много чиновников, не способных развиваться, бездействующих в ожидании зарплаты. Таких сотрудников, которые не хотят работать, надо увольнять, и назначать ни их места хвоста новых, отметил Молдокматов.



Источник: maralfm.kg

Автор: Айжамал Худайбердиева

Марал радиосу

12 октября 2018