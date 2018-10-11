Посидим.., по-охаем. Саммит глав правительств ШОС открывается в Душанбе

08:59 12.10.2018

Саммит глав правительств ШОС проходит в городе Душанбе



Сегодня, 12 октября, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в очередном саммите Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в столице Таджикистана - городе Душанбе.



В ходе совещания главы правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимного сотрудничества.



Отмечается, что в городе Душанбе Мухаммедкалый Абылгазиев проведет ряд двусторонних встреч с главами правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.



Источник: газета "Эркин тоо" №85 от 12.10.2018/стр.3