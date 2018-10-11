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|Посидим.., по-охаем. Саммит глав правительств ШОС открывается в Душанбе
08:59 12.10.2018
Саммит глав правительств ШОС проходит в городе Душанбе
Сегодня, 12 октября, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в очередном саммите Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в столице Таджикистана - городе Душанбе.
В ходе совещания главы правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимного сотрудничества.
Отмечается, что в городе Душанбе Мухаммедкалый Абылгазиев проведет ряд двусторонних встреч с главами правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Источник: газета "Эркин тоо" №85 от 12.10.2018/стр.3