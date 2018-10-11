Главный козырь Кремля: ржавые бомбы и тупые кадры. Дядя Сэм глубоко задумался о будущем…, - К.Душенов

12:40 12.10.2018

Главный козырь Кремля: ржавые бомбы и тупые кадры

Дядя Сэм глубоко задумался о будущем…



Константин Душенов



Пентагон в ярости. Коварные русские диверсанты и вездесущие китайские шпионы, того и гляди, окончательно подорвут военную мощь Вашингтона. И это не шутка. Недавно Белый дом опубликовал доклад, в котором подробным образом анализируется ситуация, сложившаяся в оборонно-промышленном комплексе США.



Многих этот доклад поверг буквально в шок. И есть отчего. Например, с 2000 года оборонная промышленная база США лишилась более 20 500 производственных фирм, заводов и фабрик. Когда эти предприятия закрылись, работа, которую они ранее осуществляли, была перепоручена зарубежным контрагентам, создав ситуацию, при которой "наблюдается критический уровень зависимости от стран-конкурентов".



Вывод авторов доклада суров: американский ОПК в глубоком кризисе. В американской оборонке военные аналитики администрации Трампа насчитали более 300 критических проблем, сделав акцент прежде всего на общем ослаблении промышленного потенциала государства. Дело в том, что количество высококвалифицированных промышленных рабочих в американском производстве неуклонно уменьшаются. Так, по данным Бюро труда и статистики, 1 января 1980 года в США было около 19,3 млн. работников обрабатывающей промышленности, а на 1 января 2018 года это число сократилось на 35% до 12,6 млн. человек.



Но главным фактором, обусловившим, по мнению, американских экспертов, нынешний упадок оборонных предприятий Соединенных Штатов, Белый дом назвал "агрессивную промышленную политику" России и Китая. Доклад приводит много статистических данных относительно американских военно-промышленных компаний, цепочек смежных поставок, производства комплектующих и всего необходимого для того, чтобы эффективно реагировать на т.н. "русскую агрессию" и "вызовы со стороны Кремля". Говоря по-простому, авторы пытаются понять, как в Америке обстоят дела по оперативному восполнению устаревающих самолетов, кораблей, различной бронетехники, боезапасов, деталей и других материальных средств, необходимых для ведения военных действий против Москвы, а заодно и Пекина.



Результаты анализа неутешительны: оборонная промышленность США критически зависима от других стран. Например, в докладе говорится, что многие материалы, используемые при изготовлении военных радаров, импортируются из Китая. И проблема с радарами вовсе не исключение. Во многих производственных цепочках военных поставок у американцев нет альтернативных зарубежным производителям отечественных поставщиков весьма важных комплектующих: танковых орудий, корабельных гребных винтов, топлива для ракет или инфракрасных детекторов космического базирования для американской системы противоракетной обороны.



Американские генералы признают, что основной проблемой их военно-промышленной базы является безальтернативность производства многих ключевых компонентов, начиная с единственного завода в Штатах по производству специализированных шарикоподшипников и заканчивая таким же единственным предприятием, изготавливающим корабельные винты для военно-морских сил США. И потому они слезно просят своего президента выделить дополнительные средства на поддержание и расширение таких производств. Мол, подсыпьте еще деньжат, Дональд Фредович, а за нами, не сомневайтесь, не заржавеет! Всех порвем!



В связи с этим буквально на днях президент США Дональд Трамп подписал два указа, направленных на поддержание предприятий, изготавливающих ключевые компоненты вооружения. Но тут, увы, даже деньги не помогут. Дело в том, что американские предприятия, как выяснилось, в большинстве своем – лишь вторичные поставщики тех или иных запчастей, а первичный их изготовитель – Китай, который может при желании просто прекратить производство и этим, мягко говоря, поставить весь военно-промышленный комплекс США в очень затруднительное положение.



Такая печальная для Пентагона ситуация сложилась по причине резкого падения военных расходов еще при Обаме, который решил, что мировое лидерство Вашингтону уже гарантировано навеки и тратить лишние деньги на танки и пушки ни к чему. Типа, доллар все равно сильнее… В результате, в XXI веке не менее 17 тысяч военных предприятий США перестали быть первичными и перешли в разряд вторичных поставщиков товаров и услуг для Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.



Это, в свою очередь, привело к тому, что тысячи профессионалов американской оборонки были просто выброшены на улицу. Тысячи высококвалифицированных рабочих были сокращены в результате вынужденных мер экономии на таких крупных оборонных предприятиях, как Boeing или Northrop Grumman. И для того, чтобы восстановить этот потенциал, теперь потребны годы и годы.



России же в этом плане переживать не о чем. В 2015 году весь мир видел нашу новейшую бронетехнику на боевой платформе "Армата", не имеющей аналогов в мире. А в марте 2018 года Путин лично представил новейшие вооружения России, которые потрясли весь мир и поставили Соединенные Штаты, мягко говоря, в неловкое положение. Ну, а на днях все тот же Путин сообщил о начале серийного производства уникального истребителя Су-57 и зенитно-ракетного суперкомплекса С-500 "Прометей". Мало того, он объявил о том, что на этом мы не становимся, что в России ударными темпами уже ведется создание новых перспективных вооружений. И главным козырем Кремля в новой гонке вооружений становятся ржавые американские бомбы и их тупые, потерявшие квалификацию кадры!



Пока американские эксперты плачут о своих разваливающихся истребителях F-35 (в которых комиссия Пентагона насчитала аж 969 недоделок, среди которых – 111 критически важных) и сверхтехнологичных, но тоже, увы, разваливающихся утюгах-суперэсминцах "Замволт" (серию из 32 ед. сократили до трех, да и те простаивают без оружия, а выходя в море, ломаются чуть не каждый день), мы штампуем новейшее вооружение, о котором Дяде Сэму остается только мечтать.



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!