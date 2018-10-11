Как живет единственный узбекский театр Таджикистана?

12:42 12.10.2018

Почти 85-летний театр в Спитамене, несмотря на все трудности, продолжает ставить спектакли.



Сегодня мы решили немного рассказать вам о наболевшем: единственный узбекский театр нашей страны из последних сил старается выжить. Находится он в Спитаменском районе Согдийской области и, кстати, в будущем году исполнится ему 85 лет.



Музыкально-драматическому театру имени Шукура Бурханова не всегда было плохо - в советское время коллектив много выезжал со спектаклями в соседние государства. Чаще всего в Узбекистан, где каждая постановка умудрялась собирать аншлаг.



В разные годы здесь работали заслуженные артисты Таджикистана, имена которых были хорошо известны театралам: Мирзо Пардаев, Усмонджон Сиддиков, Бердимурод Турдимуродов, Кодирджон Мирашуров. Но сейчас кадровый кризис просто уничтожает театр, хотя здесь не привыкли жаловаться.



Директор Жаббор Нуралиев, к примеру, продолжает убеждать, что они справятся. И даже скоро будет новый спектакль под названием "Слуга ангела смерти". Но, а если посмотреть все же правде в глаза, живет театр пока благодаря 44 его сотрудникам, половине из которым почти 60 лет.



Почему молодежь не интересуется театральным искусством, узнайте в нашем сюжете.



Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.