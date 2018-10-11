 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Несчастная любовь привела к межнациональной кыргызо-таджикской бойне в Петербурге
16:56 12.10.2018

Отношения выясняли 10 человек: один погиб, один в больнице

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка приезжих из Таджикистана и уроженцев Дагестана. Причиной конфликта стала неразделенная любовь таджиккого парня к киргизской девушке, которая обратилась за поддержкой к дагестанским друзьям.

Как пишет "Фонтанка", вечером 11 октября на перекрестке улиц Радищева и Некрасова произошла массовая драка с участием не менее 10 человек. Смертельное ранение получил 21-летний уроженец Дагестана, его 18-летний товарищ был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По версии полиции, драка была обоюдной, а причиной ее стал конфликт между мужчиной и женщиной.

По имеющимся данным, киргизская девушка сообщила своему таджикскому бойфренду, что между ними все кончено. Парень был не согласен с таким поворотом и возмутился. Девушка позвала на свою защиту друзей из Дагестана. Ее бывший возлюбленный в свою очередь привлек товарищей из Таджикистана, вооруженных. Они погнали прочь заступников девушки, настигнув одного из них, убили.

При этом сайт "Мегаполис" сообщал со ссылкой на очевидцев, что дагестанцев преследовали молодые люди "славянской внешности".

В ГУ МВД Петербурга и области подтвердили инцидент, отметив, что "разыскиваются остальные участники конфликта".

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539352560
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