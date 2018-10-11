В Алматы КНБ нейтрализовал особо опасную банду бывших ментов

18:17 12.10.2018

Спецоперация в Алматы: КНБ задержали особо опасную вооруженную группировку

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.



Фото : inform.kz12 октября 2018, 19:12

10 октября в Алматы сотрудники КНБ и МВД РК вскрыли и пресекли деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области К. Алиева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



В результате проведенной спецоперации с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ задержан лидер преступной группы К. Алиев и 5 ее активных участников: Т. Алиев, А. Дартаев, Д. Терешин, С. Дидик и Ж. Калтай.



Установлено, что основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября 2018 года на ст. Отар в Жамбылской области совершили вооруженное разбойное нападение на предпринимателя Р. Агагуллина, завладев 107 тысячами долларов США, 4 млн. российских рублей и 23 тысячами евро.



В ходе обысковых мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники и другие средства для совершения разбойных нападений.



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.