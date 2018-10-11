Разоблачителя Кылыча Султанова уволили из послов Киргизии в Корее. Он в ответ попросил полит-убежища

18:18 12.10.2018

Султан Кылычбек Камчыевич освобожден от занимаемой должности посла Кыргызской Республики в Республике Корея. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба президента.



Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.



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Киргизское информационное агентство "24" сообщает, что господин Султан попросил политическое убежище в одной из стран мира, выразив недоверие к действующему руководству республики. "У меня нет больше ни капли доверия ни к власти, ни к президенту, и я не признаю такую власть в Кыргызстане. Мы знаем, что и прокуратура, и Государственный комитет национальной безопасности (находятся.- "Ъ") в руках власти, я не вернусь в Кыргызстан",- сказал он агентству.



В сентябре Кылычбек Султан заявлял о серьезных нарушениях в системе МИДа республики, а также в посольстве Киргизии в Малайзии, которое он возглавлял в 2014–2015 годах. Сначала МИД опроверг заявления посла и рекомендовал освободить его от занимаемой должности, а потом Совет безопасности Киргизии по поручению президента провел проверку и подтвердил, что "факты о нарушениях в системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имеют место и подтверждаются дополнительно полученными материалами от соответствующих государственных органов". В частности, что в ведомстве отсутствует "четкая кадровая политика", на что ранее указывал господин Султан.