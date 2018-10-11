Казахстан анонсировал очередную реформу МВД - модернизацию оптимизации

18:20 12.10.2018

Касымов начал модернизацию МВД. Что теперь изменится в полиции

В планах у МВД провести оптимизацию штатной численности, сократить управленческие звенья, избавить полицию от несвойственных функций.



Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на специальной коллегии МВД рассказал, в каком направлении будет меняться казахстанская полиция в ближайшем будущем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



В МВД начали разработку Дорожной карты по модернизации казахстанской полиции. В планах министерства оптимизация штатной численности МВД, сокращение управленческих звеньев, избавление полиции от несвойственных функций, кардинальное изменение критериев оценки полиции с ориентиром на уровень доверия общества и чувство безопасности у населения.



Также Касымов сообщил о внедрении современных форматов работы с населением, предусматривающих перевод органов внутренних дел на сервисную модель, утверждение нового стандарта полицейского, включающего изменения начиная от системы подбора, расстановки и карьерного продвижения до форменного обмундирования, коренном реформировании системы ведомственного образования.



По информации ведомства, за 9 месяцев 2018 года количество преступлений сократилось на 9% (на 20,7 тысяч). Меньше зарегистрировано разбоев, грабежей, хулиганств, краж, преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, ранее судимыми, в состоянии опьянения и несовершеннолетними. Касымов поручил начать работу по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в регионах. При этом, особое внимание акцентировано на вопросах противодействия кражам, которые составляют большую часть преступлений.