Либеральное пожарище. Угроза фашистской диктатуры в Бразилии, - С.Кожемякин

20:26 12.10.2018 Угроза фашистской диктатуры в Бразилии



После двух лет безраздельного господства праволиберального режима левые силы Бразилии доказали, что пользуются поддержкой миллионов сограждан. Но впереди главное сражение с жестоким и сильным противником, использующим профашистскую риторику и опирающимся на поддержку крупного капитала.



Либеральное пожарище



"Перекресток истории" - так еще в самом начале избирательной кампании охарактеризовала выборы Коммунистическая партия Бразилии. И это не эффектная гипербола. 7 октября жители выбирали президента и вице-президента, обе палаты парламента, губернаторов и законодательные собрания штатов. Или, другими словами, всю систему власти, которая будет определять путь развития страны в ближайшие годы.



Остроту борьбы увеличил тяжелый кризис, в котором находится Бразилия. В 2016 году в результате подтасовок и политических манипуляций была отрешена от должности законно избранный президент Дилма Руссефф. Власть получили силы, тесно связанные с местным капиталом и иностранными корпорациями. Они развернули наступление на прогрессивные завоевания левых правительств Руссефф и Лулы да Силвы. Прекращены или сильно урезаны госпрограммы в сфере образования и борьбы с бедностью. На 20-летний срок заморожены социальные расходы, трудящиеся лишены большинства прав. Инициировано повышение пенсионного возраста и снижение пенсий.



Страшным символом антинародной политики стал уничтоженный Национальный музей Бразилии. В огне полыхнувшего 2 сентября пожара погибло более 20 миллионов экспонатов. Среди них - крупнейшая в мире коллекция предметов культуры коренных народов континента. "Наша память стерта. Это потеря невосполнима", - возмущен индейский ученый Хосе Урутау Гуаджахара. Он стал одним из сотен граждан, пришедших к дымящимся руинам. Народный вердикт был однозначным: в пожаре виновно либеральное правительство, погрязшее в коррупции и сокращающее финансирование культуры. Но чиновники не стали слушать людей. Митинговавших разогнали слезоточивым газом, а действующий президент Мишел Темер распорядился ликвидировать Бразильский институт музеев. Его создание в 2009 году было большим шагом вперед: деятельность музеев курировал отдельный федеральный орган, имеющий государственное финансирование.



Настоящими хозяевами страны стали корпорации. Им за бесценок передаются госсобственность и месторождения полезных ископаемых. Правоохранительные органы накопили кипы документов, доказывающих получение чиновниками взяток за допуск компаний к контрактам. В их числе - президент, которому раз за разом удается выйти сухим из воды. В сентябре Генеральная прокуратура не дала хода очередному делу, связанному с финансовыми преступлениями Темера.



Интересам буржуазии служат и суды. Самый популярный политик Бразилии - экс-президент Лула да Силва - осужден по надуманным обвинениям и отбывает 12-летнее заключение. 1 сентября Высший избирательный суд отказал ему в праве участвовать в выборах. Сторонники да Силвы не сдались перед лицом откровенной несправедливости. 11 сентября Партия трудящихся (ПТ) выдвинула в президенты Фернанду Аддада. С призывом поддержать кандидата к соратникам и всем жителям страны обратился Лула да Силва. "Он будет моим представителем в этой битве, чтобы мы вновь стали на путь развития и социальной справедливости… Наше имя сегодня - Аддад!" - говорится в послании экс-президента.



Этот выбор не случаен. На постах министра образования и мэра Сан-Паулу Аддад последовательно осуществлял политику в интересах народа. При нем открылись 14 новых университетов, 214 новых технических школ, произошло расширение доступа к образованию за счет государственных субсидий. По опросам, Аддад был лучшим руководителем Минобразования за всю историю Бразилии, как и Лула да Силва - лучшим президентом. В вице-президенты от левых сил идет коммунистка Мануэла д’Авила. Как подчеркнул да Силва, это подтверждает исторический союз Партии трудящихся с КПБ.



Спасительная соломинка капитала



Но не для того капитал пошел во все тяжкие и изолировал народного трибуна, чтобы допустить победу его товарищей. На борьбу с ними были брошены все ресурсы режима. За десять дней до выборов Высший избирательный суд одномоментно лишил права голоса 3,4 миллиона граждан на том основании, что они не прошли биометрическую регистрацию, включающую сдачу отпечатков пальцев. Большинство не допущенных к голосованию - жители беднейших северо-восточных штатов, где очень велика поддержка Аддада и левых партий. В совместном заявлении ПТ и КПБ этот шаг назван грубейшим нарушением права голоса. "Отсутствие регистрации - вина не жителей, а власти, которая не смогла или не захотела охватить все группы населения", - подчеркивает документ.



Ведущие СМИ либо игнорировали избирательную кампанию Аддада, либо обрушивали на него тонны грязи. Это касается и крупнейшей медиаимперии "Глобо", контролирующей свы-ше половины бразильской телеаудитории. Что неудивительно, ведь владельцами "Глобо" являются братья Мариньо с совокупным состоянием 30 миллиардов долларов. В ход шли самые фантастические фальшивки. Людей пугали тем, что в случае победы левых государство будет отбирать у родителей детей старше пяти лет, что Бразилия превратится во "вторую Северную Корею" и т.д.



Самого Аддада попытались обвинить в коррупции, приписав ему нарушения при строительстве велодорожки в Сан-Паулу. Кроме того, буржуазия и купленные ею чиновники постарались исключить влияние Лулы да Силвы. Суд запретил ему давать интервью из-за "риска распространения дезинформации". Была даже предпринята попытка запретить левым партиям использовать изображения экс-президента в агитационной продукции.



Но ложь не смогла достичь цели. Заявления пристрастных экспертов, что после снятия да Силвы левые обречены на провал, оказались не более чем элементом пропаганды. Рейтинг Аддада вырос с момента начала избирательной кампании в 10 раз. В этих условиях капитал прибегнул к испытанному средству: выпустил против прогрессивного лагеря самые темные и отвратительные силы, которые сгруппировались вокруг отставного армейского капитана Жаира Болсонару.



Долгое время этот человек воспринимался как политический маргинал, чему способствовали его скандальные выходки. Называя себя поклонником военной хунты 1964-1985 годов, Болсонару предъявляет ей единственную претензию - что она пытала коммунистов и профсоюзных активистов, вместо того чтобы их убивать. Политик призывает к стерилизации бедняков и выступает против защиты прав индейцев. Отдельный объект его ненависти - женщины, труд которых Болсонару призывает оценивать по более низкой шкале. Не менее одиозна личность кандидата в вице-президенты Гамильтона Мурао. Критикуя политику левых правительств по укреплению отношений с Африкой, отставной генерал назвал чернокожих жителей "отбросами" и "мерзавцами".



И вот эти люди, психическое здоровье которых вызывает сомнения, стали главной надеждой бразильской буржуазии. Болсонару и его команде дан карт-бланш на действия против левого фланга, им оказывается всесторонняя поддержка крупного бизнеса. Почти две трети самых обеспеченных жителей признались, что будут голосовать за Болсонару. Крайне показательна динамика финансового рынка Бразилии за последние недели: активы падали всякий раз, когда очередной опрос фиксировал рост популярности Аддада.



Незадолго до выборов Международный валютный фонд предупредил о недопустимости сворачивания либеральных реформ. А это - прозрачный намек на предпочтительность победы Болсонару. Главным советником политика является доктор философии Чикагского университета Пауло Гидес. Он разработал предвыборную программу, в которой предлагается не только продолжить, но и углубить меры жесткой экономии. В частности, Гидес призывает осуществить сплошную приватизацию, отменить налоги на финансовые операции и, наоборот, увеличить их для бедных - тех, кто "работает хуже всех".



Но эти идеи адресованы в первую очередь бизнесу. Широкие массы кормят совсем другими лозунгами, в которых Болсонару предстает защитником обездоленных и обещает навести порядок. К сожалению, многие поверили этим пустым обещаниям. Очень кстати пришлось совершенное 6 сентября нападение. На предвыборном митинге политик получил удар ножом. Если изначально речь шла о "несильном ранении", то потом его раздули до опасного для жизни увечья. А психически больной злоумышленник, которому мерещился "всемирный масонский заговор", силами пропаганды превратился в агента, подосланного врагами кандидата. Гамильтон Мурао прямо обвинил в покушении Партию трудящихся и пообещал ответные шаги.



"Нет - фашизму!"



Левые силы были готовы к жесткой борьбе.



В заявлении Компартии, распространенном в начале сентября, указывалось: выборная кампания будет беспрецедентно ожесточенной, "поскольку реакционные силы, финансовые группы и империализм сделают все, чтобы провести нужную кандидатуру и продолжить насаждение ультралиберального и неоколониального порядка". Поэтому ПТ и КПБ поставили цель максимально мобилизоваться и донести слово правды до каждого жителя.



Предвыборная программа Фернанду Аддада называет реформы последних двух лет губительными для страны. В противовес этому она предусматривает увеличение госрасходов и расширение социальных программ. Упор делается на два главных направления: создание рабочих мест и расширение доступа к образованию путем увеличения финансирования государственных школ. Средства на это появятся благодаря изменению налоговой системы: главная нагрузка должна лечь на плечи крупного бизнеса, а не бедного населения. "Хватит жертвовать людьми! - заявляет Аддад. - Без увеличения государственных инвестиций, без роста доходов семей экономику не восстановить".



В области внешней политики кандидат выступает за укрепление отношений с партнерами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и латиноамериканскими государствами. Важное место в программе левого альянса занимает защита прав коренных народов, чернокожих жителей и, конечно, женщин. Эту работу возглавила Мануэла д’Авила. 29 сентября по всей стране прошли демонстрации против Болсонару, на которые вышли сотни тысяч женщин с лозунгами: "Не он!" и "Нет - фашизму!".



Несмотря на жесточайшее противодействие, прогрессивные силы добились успеха. Фернанду Аддад получил 29,3 процента голосов и вышел во второй тур. На выборах в нижнюю палату парламента первое место заняла Партия трудящихся. Статус влиятельной силы подтвердила Компартия. Она провела в парламент 9 депутатов, кандидат от КПБ Флавио Дино сохранил пост губернатора штата Мараньян, руководитель партии Лучиана Сантос избрана вице-губернатором штата Пернамбуку.



Но этого мало, чтобы свернуть с губительного либерального пути. Если традиционные правые партии (Социал-демократическая, Партия демократического движения и др.) потеряли до половины голосов, то на второе место в парламенте выдвинулась правопопулистская Социал-либеральная партия, возглавляемая Болсонару. Он же, получив 46 процентов, занял первое место на президентских выборах.



Решающая схватка произойдет 28 октября, в ходе второго тура выборов. "Мы будем защищать Бразилию и ее народ, особенно самых бедных людей", - сказал Аддад утром в понедельник. "Я уверена, что люди выберут лучший путь для страны, путь надежды!" - поддержала его д’Авила. У левых сил есть шансы на победу. О поддержке Аддада заявили занявший третье место Жиро Гомеш и еще несколько кандидатов.



Но опасность Болсонару и тех, кто за ним стоит, очень велика. Ими рассматривается вариант силового подавления левой оппозиции. "Не могу говорить за командующих вооруженными силами, но исходя из той поддержки, которую я вижу на улицах, я не соглашусь на результат, который не будет моей победой", - грозится Болсонару. По его словам, армия обязательно вмешается, если левые попытаются победить "с помощью мошенничества". Еще откровеннее Мурао, сообщивший, что план такого вмешательства (читай: военного переворота) уже разработан.



Но за Фернанду Аддадом стоит куда большая сила - массы трудящихся. Они готовы дать бой реакции и не позволить Бразилии скатиться обратно в бездну диктатуры. "Болсонару - не просто реакционный, это фашистский политик, - предупреждает Компартия. - Он представляет все худшее, с чем столкнулось человечество. Эта страшная угроза требует сплочения всех демократических и прогрессивных сил". В авангарде борьбы стоят коммунисты и их товарищи. Зная цену военному режиму и видя перед собой цель - процветающую страну счастливых людей, - они не отступят ни на шаг.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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