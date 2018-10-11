В Кыргызстане издан учебник с сотнями ошибок; минобразования подает в суд на издателя

20:28 12.10.2018

В Кыргызстане издан учебник "География" для 6-х классов с сотнями ошибок; минобразования подает в суд на издателя.



"Министерство образования и науки КР подаст в суд на издательство "Билим-компьютер" за неисполнение договорных обязательств при тиражировании учебника "География" для 6-го классов", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.



Минобразование утверждает, что "издательство тиражировало не сигнальный экземпляр, утвержденный Кыргызской академией образования и рекомендованный министерством, а собственную издательскую версию".



"Согласно пункта 3 подпункта 4 контракта, заключенного между отделом реализации проекта Всемирного банка "Поддержка реформ в секторе образования" и издательством ОсОО "Билим-компьютер", издательство будет нести ответственность за разработку текстов и иллюстраций, а также за финальное утвереждениее для тиражирования", - сообщает министерство образования КР.



Ведомство подчеркивает, что в контракте были заложены три корректорские и три редакторские ставки. "В связи с этим министерство образования подаст в суд на издательство ОсОО "Билим-компьютер" за неисполнение договорных обязательств с требованием возмещения материального ущерба", - еще раз подчеркивается в сообщении министерства образования КР.



Учебник "География" для 6-х классов был издан тиражом 43 700 экземпляров. В выходных данных учебника указаны конкретные лица, ответственные за выпуск – три редактора и два корректора. На титульном листе указано "Рекомендовано Министерством образования и науки Кыргызской Республики".



Журналисты, педагоги и ученики нашли в этом учебнике более тысячи ошибок – орфографических, стилистических, пунктуационных, фактических. А также множество фактов плагиата, использования устаревших данных и т.д.