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|"Акватория озера Иссык-Куль находится на грани экологической катастрофы", - депутат Байпакбаев
20:30 12.10.2018
Акватория озера Иссык-Куль находится на грани экологической катастрофы. Об этом заявил депутат парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Экмат Байпакбаев во время парламентских слушаний "Об исполнении законов КР "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", "О биосферных территориях в КР", а также о проекте закона КР "О водоотведении и очистных сооружениях биосферной территории "Иссык-Куль" в пятницу.
"Вокруг озера Иссык-Куль сложилась крайне неблагоприятная экологическая ситуация с бытовыми отходами и канализационными стоками. Многие факторы загрязнения в акватории озера, отсутствие очистных сооружений на рекреационных объектах и населенных пунктах ставит на грань экологической катастрофы территорию озера. Поэтому предлагаем все средства Иссык-Кульского фонда развития направить на строительство очистных сооружений", - предложил депутат.
По его мнению, в настоящее время средства фонда используются не по назначению.
"Самое важное - суметь сохранить экосистему озера, его уникальное свойство самоочищения. Поэтому необходимо выделить деньги из бюджета и совместно со средствами фонда по развитию региона построить мощные очистные сооружения и завод по переработке твердых отходов", - отметил Э.Байпакбаев.