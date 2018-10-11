Ушел в отставку глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев

20:39 12.10.2018

На фоне разгоревшегося скандала вокруг Министерства иностранных дел (МИД) Киргизии его глава Эрлан Абдылдаев подал в отставку. В его заявлении, которое приводят информагентства, говорится, что он принял решение самостоятельно. "Проработав шесть лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию",- заявил господин Абдылдаев, добавив, что президент страны Сооронбай Жээнбеков "отставку принял".